خلال تفقده مدارس أبوتيج.. مدير تعليم أسيوط يشارك الطلاب فى التشجير والأنشطة

أجرى محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ؛ اليوم الثلاثاء جولة تفقدية لمتابعة انتظام الدراسة بمدارس باقور الثانوية المشتركة و مدرسة باقور الابتدائية الجديدة ومدرسة احمد حسن الباقورى الإعدادية بإدارة أبوتيج التعليمية وذلك لليوم الثالث على التوالى مع انتظام الدراسة فى المدارس الحكومية والرسمية والمتميزة والخاصة بالمحافظة للعام الدراسى الجديد.

كما شارك الطلاب فى تحية العلم وحضور الطابور والإذاعة المدرسية وشارك طلاب المرحلة الاعدادية حملة تشجير وبعض الانشطة المدرسية وذلك فى إطار توجيهات اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور محمد العجان وكيل إدارة أبوتيج التعليمية .



مدير تعليم أسيوط يشارك الطلاب تحية العلم

وشارك وكيل الوزارة طلاب مدرسة باقور الثانوية المشتركة تحية العلم وترديد النشيط الوطنى خلال طابور الصباح واستمع إلى الكلمة الموحدة عن الانتماء و حب الوطن تعميقا لقيم الولاء والانتماء مقدما التهنئة لكافةالعاملين والطلاب بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد متمنيا لهم التوفيق والنجاح .

وتفقد بعض فصول المدرسة البالغ عددها 10 فصول دراسية والتقى مدير المدرسة والعاملين بها وحثهم على الالتزام بلائحة الانضباط المدرسى ثم التقى طلاب وطالبات الصف الاول الثانوى بالمدرسة وشرح لهم بعض مزايا نظام البكالوريا الجديد ورد على أسئلتهم واستفساراتهم لإيضاح الحقائق ومنع الشائعات موضحا الفرق بين نظامى الثانوية وحرية اختيار الطلاب بين النظامين .

واستكمل وكيل الوزارة جولته الميدانية بتفقد مدرسة أحمد حسن الباقورى الإعدادية التى تتكون من 18 فصل دراسى ويوجد بها 958 طالب وطالبة وتابع تفعيل الأنشطة بها ومشاركة المعلمين والطلاب فى حملة تشجير المدرسة وحضور ندوة عن الحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المخلفات .

ثم زار وكيل الوزارة مدرسة باقور الابتدائية الجديدة وتفقد فصول رياض الاطفال واطمأن على تفعيل الأنشطة واستخدام الوسائل التعليمية مع الاطفال وتوفير كافة الأنشطة لهم .

كما حرص وكيل الوزارة على تفقد بعض الفصول الدراسية والأفنية ودورات المياه وحجرات الوسائل التعليمية والمعامل والمكتبات وغيرها وتحدث مع التلاميذ والمعلمين واطمأن منهم على سير العملية التعليمية و انتظامها وتسكين الطلاب الجدد بالفصول الدراسية واعلان الجداول المدرسية وقوائم الفصول كما اطمأن على مستوى الأطفال والتلاميذ والتأكد من مدى جاهزية الفصول وتزويدها بالوسائل التعليمية والأدوات اللازمة.

كما تابع وكيل وزارة التعليم -خلال الجولة - استلام الطلاب الكتب الدراسية وعدم ربطها بالمصروفات المدرسية مؤكداً على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات تجاه هذا القطاع الهام خاصة في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعليم وتطوير المنظومة التعليمية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم بأسيوط إلى أن جميع مدارس المحافظة على مستوى 11 إدارة تعليمية استعدت لاستقبال مليون و213 الف طالب وطالبة تقريبا داخل 3137 مدرسة باجمالى عدد فصول 30 الف و999 فصل دراسى بالمدارس الحكومية والرسمية والرسمية لغات والخاصة واليابانية وتربية خاصة ودمج، بالإضافة إلى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس الفنية وسط إجراءات احترازية وأمنية.

يذكر أن محافظة أسيوط شهدت هذا العام الانتهاء من 22 مدرسة جديدة تضم 344 فصلًا دراسيًا بتكلفة بلغت 311.5 مليون جنيه، واستلامهم ودخولهم الخدمة هذا العام كما يجري العمل حاليًا في 16 مدرسة جديدة تضم 316 فصلًا بتكلفة 317.5 مليون جنيه.