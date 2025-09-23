قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشاط: حريصون على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وتبادل الخبرات مع سنغافورة
شرق بورسعيد تحصد المركز الثالث عالميا بمؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر
إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه
بعد مشهد النزوح المؤثر.. مصر تنقذ الطفل الغزّي جدوع وأخاه
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة
هيئة الاستثمار تدعو المؤسسات والشركات الألمانية لتوطين تكنولوجيا صناعة الآلات بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال تفقده مدارس أبوتيج.. مدير تعليم أسيوط يشارك الطلاب فى التشجير والأنشطة

مدير تعليم أسيوط يشارك طلاب الاعدادى فى التشجير والأنشطة المدرسية
مدير تعليم أسيوط يشارك طلاب الاعدادى فى التشجير والأنشطة المدرسية
إيهاب عمر

أجرى محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ؛ اليوم الثلاثاء جولة تفقدية لمتابعة انتظام الدراسة بمدارس باقور الثانوية المشتركة و مدرسة باقور الابتدائية الجديدة  ومدرسة احمد حسن الباقورى الإعدادية بإدارة أبوتيج التعليمية  وذلك لليوم الثالث على التوالى مع انتظام الدراسة فى المدارس الحكومية والرسمية والمتميزة والخاصة بالمحافظة للعام الدراسى الجديد.

كما شارك الطلاب فى تحية العلم وحضور الطابور والإذاعة المدرسية وشارك طلاب المرحلة الاعدادية حملة تشجير وبعض الانشطة المدرسية وذلك فى إطار توجيهات اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور محمد العجان وكيل إدارة أبوتيج التعليمية .


مدير تعليم أسيوط يشارك الطلاب تحية العلم 

وشارك وكيل الوزارة طلاب مدرسة باقور الثانوية المشتركة تحية العلم وترديد النشيط الوطنى خلال طابور الصباح  واستمع إلى الكلمة الموحدة عن الانتماء و حب الوطن تعميقا لقيم الولاء والانتماء مقدما التهنئة لكافةالعاملين والطلاب بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد متمنيا لهم التوفيق والنجاح .

وتفقد بعض فصول المدرسة البالغ عددها 10 فصول دراسية والتقى مدير المدرسة والعاملين بها وحثهم على الالتزام بلائحة الانضباط المدرسى ثم التقى طلاب وطالبات الصف الاول الثانوى بالمدرسة وشرح لهم بعض مزايا نظام البكالوريا الجديد ورد على أسئلتهم واستفساراتهم لإيضاح الحقائق ومنع الشائعات موضحا الفرق بين نظامى الثانوية وحرية اختيار الطلاب بين النظامين .

واستكمل وكيل الوزارة جولته الميدانية بتفقد مدرسة أحمد حسن الباقورى الإعدادية التى تتكون من 18 فصل دراسى ويوجد بها 958 طالب وطالبة وتابع تفعيل الأنشطة بها ومشاركة المعلمين والطلاب فى حملة تشجير المدرسة وحضور ندوة عن الحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المخلفات .

ثم زار وكيل الوزارة مدرسة باقور الابتدائية الجديدة وتفقد فصول رياض الاطفال واطمأن على تفعيل الأنشطة واستخدام الوسائل التعليمية مع الاطفال وتوفير كافة الأنشطة لهم .

كما حرص وكيل الوزارة على تفقد بعض الفصول الدراسية والأفنية ودورات المياه وحجرات الوسائل التعليمية والمعامل والمكتبات وغيرها وتحدث مع التلاميذ والمعلمين واطمأن منهم على سير العملية التعليمية و انتظامها وتسكين الطلاب الجدد بالفصول الدراسية واعلان الجداول المدرسية وقوائم الفصول كما اطمأن على مستوى الأطفال والتلاميذ والتأكد من مدى جاهزية الفصول وتزويدها بالوسائل التعليمية والأدوات اللازمة.

كما تابع وكيل وزارة التعليم  -خلال الجولة - استلام الطلاب الكتب الدراسية وعدم ربطها بالمصروفات المدرسية مؤكداً على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات تجاه هذا القطاع الهام خاصة في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعليم وتطوير المنظومة التعليمية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.


وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم بأسيوط إلى أن جميع مدارس المحافظة على مستوى 11 إدارة تعليمية استعدت لاستقبال مليون و213 الف طالب وطالبة تقريبا داخل 3137 مدرسة باجمالى عدد فصول  30 الف و999 فصل دراسى بالمدارس الحكومية والرسمية والرسمية لغات والخاصة واليابانية وتربية خاصة ودمج، بالإضافة إلى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس الفنية وسط إجراءات احترازية وأمنية.

 يذكر أن محافظة أسيوط شهدت  هذا العام الانتهاء من 22 مدرسة جديدة تضم 344 فصلًا دراسيًا بتكلفة بلغت 311.5 مليون جنيه، واستلامهم ودخولهم الخدمة هذا العام كما يجري العمل حاليًا في 16 مدرسة جديدة تضم 316 فصلًا بتكلفة 317.5 مليون جنيه.

أسيوط وزارة التربية والتعليم انتظام الدراسة إدارة أبوتيج التعليمية المدارس الحكومية تحية العلم حملة تشجير الانشطة المدرسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر.. ترامب يعرض مقترحا لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية.. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

ترشيحاتنا

جيب جلاديتور

قبل خروجها إلى النور.. إلغاء إنتاج سيارة جيب جلاديتور 4xe

هواوي

هواوي تطلق هاتف nova 14 Pro بكاميرا خارقة وسعر مذهل

هاتف iQOO 15

تسريبات تكشف مواصفات وسعر هاتف iQOO 15.. الأقوى في تاريخ vivo

بالصور

كارولين عزمى تثير الجدل خلال تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

كارولين عزمى
كارولين عزمى
كارولين عزمى

القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات

هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات
هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات
هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات

وزير التعليم يفتتح مدرسة "فوزي الدهشوري" في أنشاص الرمل بالشرقية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

فيديو

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد