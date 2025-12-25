مازن الغرباوي يلتقي السفير الروسي بالقاهرة لبحث آفاق التعاون المسرحي بين مصر وروسيا

في إطار تعزيز جسور التعاون الثقافي والفني بين مصر وروسيا الاتحادية، التقى المخرج و الفنان مازن الغرباوي، مؤسس ورئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي (SITFY)، بسعادة السفير جورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية، يوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر 2025 بمقر السفارة الروسية بالقاهرة.



جاء هذا اللقاء في أعقاب المشاركة الروسية الناجحة في الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، حيث قدم مسرح الدولة لمدينة سانت بطرسبرغ الثقافية "مسرح المشاهدين الشباب أ.أ. بريانتسيف" عرضاً مسرحياً بعنوان "الجمال" على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، والذي لاقى استحساناً كبيراً من الجمهور المصري وأعضاء لجنة التحكيم الدولية.

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان سبل توسيع آفاق التعاون الثقافي بين مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والمؤسسات الثقافية الروسية، وتعزيز المشاركات الروسية في الدورات المقبلة من المهرجان، إلى جانب بحث إمكانية تبادل الخبرات الفنية وورش العمل المتخصصة بين الفنانين المصريين والروس.

وفي هذا السياق، كان الغرباوي قد تلقى رسالة تقدير من السيدة سفيتلانا.ف. لافوتسوفا، مديرة المهرجان الدولي للشباب بسانت بطرسبرغ، أعربت فيها عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان، وأكدت على الاهتمام الصادق بالمسرح الروسي في مصر وتقديرها العميق لفرص التعاون المستقبلية.

وأوضحت لافوتسوفا في رسالتها: "نحن سعداء للغاية بأننا تمكنّا من تقديم الفن المسرحي الروسي في جمهورية مصر العربية والمساهمة في تطوير العلاقات الثقافية بين بلدينا. نشعر باهتمام صادق بالمسرح الروسي في مصر ونقدّر عالياً فرصة التعاون."

وأعرب الغرباوي عن تقديره العميق للمساهمات الروسية المتميزة في مجال التبادل الثقافي الدولي والفنون الأدائية، مؤكداً أن روسيا تمتلك تاريخاً مسرحياً عريقاً ومدارس فنية رائدة أثرت الحركة المسرحية العالمية، وأن التعاون مع المؤسسات الثقافية الروسية يمثل إضافة نوعية لمهرجان شرم الشيخ ويساهم في تعزيز الحوار الفني العالمي.

كما تم الاتفاق على استمرار التنسيق لتطوير مبادرات تعاونية مستقبلية تشمل تبادل العروض المسرحية وإقامة ورش عمل مشتركة وبرامج تدريبية للمواهب الشابة في كلا البلدين

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية للبنك الاهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني ، وبلدية ظفار بسلطنة عمان ، وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة القادمة اسم الفنانة الكبيرة سهير المرشدي تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان.