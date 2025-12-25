بابا نويل يملأ شرم الشيخ بالبهجة بالكريسماس.. يركب جمل ويوزع هدايا على السياح

تجول بابا نويل راكبًا جملاً داخل فنادق ومنتجعات شرم الشيخ، موزعًا الهدايا على الأطفال والسياح، في احتفال مميز بأعياد الكريسماس يجذب الزوار ويضفي أجواء من الفرح والبهجة.

وتزينت المدينة بأشجار عيد الميلاد العملاقة والزينة المضيئة في سوهو سكوير وخليج نعمة والسوق القديم والهضبة، وسط إشغالات سياحية تجاوزت 90٪، مع إقبال كبير من السياح الأوروبيين الذين يفضلون الطقس الدافئ للمدينة خلال فصل الشتاء.

وأكد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن الفنادق والمنتجعات حرصت على تقديم عروض موسيقية وفنية وحفلات ساهرة، ما يعكس استعداد شرم الشيخ لاستقبال رأس السنة وأعياد الكريسماس في أجواء ممتعة ومميزة للزوار.

وأشار الخبراء السياحيون إلى أن الفترة الحالية تشهد انتعاشًا سياحيًا غير مسبوق، متوقعين وصول نسبة الإشغالات إلى 100٪، ما يؤكد التطور الكبير في قطاع السياحة بشرم الشيخ وجاذبيتها كوجهة مثالية بالعام الجديد 2026.