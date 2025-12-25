طارق السيد عن مواجهة مصر وجنوب إفريقيا : كنا بنيم إفريقيا من المغرب

علق طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق على مباراة منتخب مصر الوطني ونظيره جنوب إفريقيا غدا الجمعة فى ثاني جولات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

يستعد منتخب مصر في لمواجهة جنوب افريقيا مساء الجمعة المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2025.



وفاز منتخب مصر الوطني بهدفين مقابل هدف على خصمه زيمبابوي في افتتاح دور المجموعات بعدما تأخر في المباراة بهدف دون رد قبل أن يقلب الطاولة بثنائية عمر مرموش ومحمد صلاح.

قال طارق السيد عبر ندوة نظمها موقع صدي البلد: منتخبات إفريقيا كانت بتلعب قدام منتخب مصر وهي مرعوبة وكنا بنيم إفريقيا من المغرب.

تابع نجم الزمالك: أتمني التوفيق لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن وتخطي عقبة جنوب إفريقيا والوصول إلي منصة التتويج فى القارة السمراء.

أضاف طارق السيد: منتخب مصر يضم بين صفوفه لاعبين مميزين وعلى رأسهم محمد صلاح الذي اعتبره أسطورة الكرة المصرية بحق.

واصل نجم الزمالك: يجب ان يضع لاعبو الفراعنة فى الإعتبار أنهم يرتدون قميص منتخب مصر وأن يخوضوا كافة لقاءات بطولة كأس أمم إفريقيا على اعتبار انها مباراة نهائي.