الحزن يغطي إمبابة بعد وفاة السيدة ليلى وأولادها بالعقار المنهار

تصاعدت أحزان أهالي منطقة إمبابة بعد وفاة السيدة ليلى وأبنائها أسفل العقار المنهار بشارع الهنيدي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور السيدة وابنائها الأربعة بعدما تأكد وفاتهم حيث انقطع التواصل بينهم وبين فرق الانقاذ التي ظلت تبحث عنهم لعدة ساعات استمرت على مدار يومين.

وتمكنت أمس فرق الحماية المدنية بمحافظة الجيزة من استخراج جثة مسن وابنته من أسفل أنقاض العقار المنهار بمنطقة إمبابة، ونقلهما على الفور إلى المستشفى لتلقي الإجراءات اللازمة، وتواصل فرق الإنقاذ رفع الركام بعناية فائقة للبحث عن المفقودين تحت الأنقاض.

وكانت شكلت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، لجنة من هيئة المنشآت الأيلة للسقوط بمحافظة الجيزة ولجنة أخرى من حي إمبابة لفحص عقار إمبابة المنهار؛ لتحديد أسباب الانهيار ومدى الخطورة على العقارات المجاورة خاصة بعد انهيار جزئي لعقارين.

وطلب المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية ملف العقار من المحافظة لفحصه.

وانتقل فريق كامل من نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، ترأسه المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، وضم كل من أبو الفضل الضبع وأمين اللبان وزياد أشرف وعبد الله فرغل، وكلاء نيابة حوادث شمال الجيزة، لإجراء المعاينة والاستماع لأقوال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين.

أسفرت المعاينة عن انهيار كامل للعقار رقم 37، إضافة إلى انهيارين جزئيين في العقارين رقمي 33 و35، حيث ظهرت بهما تصدعات وشروخ نتيجة انهيار العقار المنكوب، مع حدوث انهيار جزئي فيهما.

وكشفت التحقيقات أن العقار رقم 37 مكون من أرضي وأربعة طوابق، ويقطن به 5 أسر، بينما العقاران 33 و35 غير مأهولين بالسكان، كما تبين أن العقار المنكوب لم يصدر له أي قرارات إزالة أو ترميم من محافظة الجيزة.

وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، بإشراف المستشار شريف فتحي، المحامي العام الأول، بدفن جثماني الضحيتين بعد انتشالهما من تحت الأنقاض.

وأوضحت التحقيقات أن الحادث أسفر حتى الآن عن استخراج جثتي متوفيين، لرجل يبلغ 55 عامًا وصبي عمره 17 عامًا، إضافة إلى 7 مصابين بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسد، وتم توقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثتين وإجراء مناظرة لهما لإثبات الإصابات، وصَرحت النيابة بدفنهما.

وشهدت منطقة إمبابة، أمس الثلاثاء، انهيار عقار من 5 طوابق، ويبحث رجال الإنقاذ البري عن ضحايا أو مصابين أسفل الأنقاض.

تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغًا بانهيار العقار، وأمر اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بسرعة انتقال رجال الأمن مدعومين بقوات الإنقاذ البري إلى مكان البلاغ، مع الدفع برجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين انهيار العقار المكون من 5 طوابق بمنطقة الكيت كات بإمبابة، وانتقلت قوات الإنقاذ البري لعمليات رفع الأنقاض والبحث عن أي ضحايا أو مصابين من سكان العقار، ولا تزال عمليات البحث جارية، مع الاستعانة بمعدات محافظة الجيزة ومسؤولي حي إمبابة.