محافظ أسيوط: قوافل علاجية مجانية تجوب 18 قرية حتى ديسمبر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن إطلاق قوافل طبية علاجية مجانية في 18 قرية بمختلف مراكز المحافظة، تنظمها وزارة الصحة والسكان بواقع يومين لكل قرية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للفئات الأكثر احتياجاً وتقديم الدعم للمناطق النائية، تماشياً مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن القوافل تشمل مختلف التخصصات الطبية لتوقيع الكشف على المواطنين وصرف الأدوية مجاناً، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تستدعي رعاية متقدمة إلى المستشفيات العامة والجامعية، مع إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للحالات المستحقة.

قوافل علاجية مجانية تجوب 18 قرية

وأضاف أن القوافل ستنطلق اعتباراً من يوم السبت 4 أكتوبر المقبل وتستمر حتى 27 ديسمبر 2025، لتغطي قرى بمراكز (أسيوط، منفلوط، الفتح، ديروط، البداري، ساحل سليم، أبوتيج)، مؤكداً أهمية التنسيق بين المديريات والوحدات المحلية لتوفير كل سبل الدعم وضمان وصول الخدمات بسهولة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن جدول القوافل يتضمن تنظيم قافلة بقرية بني حسين بمركز أسيوط يومي 4 و5 أكتوبر، ثم بقرية سكرة بمنفلوط يومي 7 و8 أكتوبر، وجحدم يومي 11 و12 أكتوبر، والعزية يومي 14 و15 أكتوبر، وبني غالب يومي 21 و22 أكتوبر، وإسكندرية التحرير يومي 28 و29 أكتوبر.

كما تشمل القوافل تنفيذ فعاليات طبية في قرى بني طالب بالفتح (4 و5 نوفمبر)، مسارة بديروط (8 و9 نوفمبر)، قصير العمارنة (11 و12 نوفمبر)، مير بالقوصية (15 و16 نوفمبر)، بني هلال بالقوصية (18 و19 نوفمبر)، والأنصار بالقوصية (25 و26 نوفمبر).

وفي ديسمبر، ستشهد قرى بني قرة بالقوصية (2 و3 ديسمبر)، أم القصور بمنفلوط (6 و7 ديسمبر)، النواورة بالبداري (9 و10 ديسمبر)، تاسا بساحل سليم (16 و17 ديسمبر)، نزلة كعب بأبوتيج (23 و24 ديسمبر)، والمطيعة بأسيوط (27 و28 ديسمبر) قوافل مماثلة.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي في إطار التوسع في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين بالمجان، دعماً لمستهدفات "حياة كريمة" وتحقيق حياة أفضل لجميع أبناء المحافظة.