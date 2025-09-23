قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة مالية تضرب الزمالك.. وصرف مستحقات اللاعبين في مهب الريح
اقتصادية قناة السويس تضيف إنجازًا عالميًا في مجال تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد
فيفا يصف محمد صلاح كأسطورة خالدة في البريميرليج رغم خسارته للكرة الذهبية 2025
مدير مدرسة بالقليوبية يتحرش بطالبة في غرف الصلاة.. ما القصة؟
الأهلي أمام اختبار صعب قبل القمة.. تعرف على موقف المارد الأحمر وأبرز الغيابات
ثروات غامضة في أعماق البحار.. مشروع عالمي يكشف أسرار المحيطات
بصاروخ آر بي جي.. مصرع أول جندي إسرائيلي خلال عملية عربات جدعون 2
حظر التجول بنيويورك.. أمر بحصر تحركات الإيرانيين من الفندق إلى مقر الأمم المتحدة
المشاط: حريصون على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وتبادل الخبرات مع سنغافورة
شرق بورسعيد تحصد المركز الثالث عالميا بمؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: قوافل علاجية مجانية تجوب 18 قرية حتى ديسمبر

اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط
اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن إطلاق قوافل طبية علاجية مجانية في 18 قرية بمختلف مراكز المحافظة، تنظمها وزارة الصحة والسكان بواقع يومين لكل قرية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للفئات الأكثر احتياجاً وتقديم الدعم للمناطق النائية، تماشياً مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن القوافل تشمل مختلف التخصصات الطبية لتوقيع الكشف على المواطنين وصرف الأدوية مجاناً، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تستدعي رعاية متقدمة إلى المستشفيات العامة والجامعية، مع إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للحالات المستحقة.

قوافل علاجية مجانية تجوب 18 قرية

وأضاف أن القوافل ستنطلق اعتباراً من يوم السبت 4 أكتوبر المقبل وتستمر حتى 27 ديسمبر 2025، لتغطي قرى بمراكز (أسيوط، منفلوط، الفتح، ديروط، البداري، ساحل سليم، أبوتيج)، مؤكداً أهمية التنسيق بين المديريات والوحدات المحلية لتوفير كل سبل الدعم وضمان وصول الخدمات بسهولة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن جدول القوافل يتضمن تنظيم قافلة بقرية بني حسين بمركز أسيوط يومي 4 و5 أكتوبر، ثم بقرية سكرة بمنفلوط يومي 7 و8 أكتوبر، وجحدم يومي 11 و12 أكتوبر، والعزية يومي 14 و15 أكتوبر، وبني غالب يومي 21 و22 أكتوبر، وإسكندرية التحرير يومي 28 و29 أكتوبر.

كما تشمل القوافل تنفيذ فعاليات طبية في قرى بني طالب بالفتح (4 و5 نوفمبر)، مسارة بديروط (8 و9 نوفمبر)، قصير العمارنة (11 و12 نوفمبر)، مير بالقوصية (15 و16 نوفمبر)، بني هلال بالقوصية (18 و19 نوفمبر)، والأنصار بالقوصية (25 و26 نوفمبر).

وفي ديسمبر، ستشهد قرى بني قرة بالقوصية (2 و3 ديسمبر)، أم القصور بمنفلوط (6 و7 ديسمبر)، النواورة بالبداري (9 و10 ديسمبر)، تاسا بساحل سليم (16 و17 ديسمبر)، نزلة كعب بأبوتيج (23 و24 ديسمبر)، والمطيعة بأسيوط (27 و28 ديسمبر) قوافل مماثلة.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي في إطار التوسع في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين بالمجان، دعماً لمستهدفات "حياة كريمة" وتحقيق حياة أفضل لجميع أبناء المحافظة.

أسيوط إطلاق قوافل طبية قوافل طبية علاجية مجانية وزارة الصحة والسكان المبادرة الرئاسية حياة كريمة الرعاية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر.. ترامب يعرض مقترحا لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية.. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

ترشيحاتنا

ناني سعد الدين

ناني سعد الدين تعلن عن بيع قطع من أثاث منزلها

تيم حسن

تحت سابع أرض يحصد أربع جوائز في الموريكس دور .. تفاصيل

ميمي جمال

ميمي جمال ضيفة برنامج فضفضت أوى مع معتز التونى .. غداً

بالصور

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين
وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين
وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

روجينا تخطف الأنظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائيات العربية

روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية
روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية
روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية

كارولين عزمى تثير الجدل خلال تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

كارولين عزمى
كارولين عزمى
كارولين عزمى

القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

فيديو

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد