بسبب ركن السيارة.. سيدة تعتدي على عامل بمحل وتدعي بزواجها من ضابط شرطة
نزاع على ميراث فتاة يتيمة | نهاد أبو القمصان: لا قدسية لظلم ولا حصانة لسارقي الحقوق
انهيار كلي وجزئي بـ 3 منازل.. تفاصيل 6 ساعات من معاينة النيابة لعقار إمبابة
وفاة نجل الفنان محمد عبد الوهاب .. تفاصيل
الانفجارات تتواصل في غزة.. عمليات نسف إسرائيلية بمناطق متعددة
بعد واقعة ريهام عبد الغفور.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
الغرفة الصناعية: سن التشريعات والتشجيع على الاستثمار وسيلة أساسية لتأمين الغذاء
اغتنم الفرصة.. وظائف بمرتبات تصل إلى 25000| تفاصيل
أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 24-12-2025
تنفيذ مذكرات التفاهم.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي
20 طفلًا.. القبض على عصابات التسول بالقاهرة والجيزة
انهيار الفنانة لمياء الأمير أثناء تشييع جثمان شقيقها
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

بينهم سيدة.. 7 تجار مخدرات يغسلون 200 مليون جنيه

مصطفى الرماح

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة من بينهم سيدة لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 عناصر جنائية شديدة الخطورة من بينهم سيدة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات). 

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (200) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

تجار مخدرات عناصر جنائية شديدة الخطورة غسل 200 مليون جنيه

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

الذهب

قفزة قوية .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

المتهمات

تفاصيل حبس 3 فتيات يُمارسن أعمالًا منافية للآداب داخل نادٍ صحي بالشروق

كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل

منصة استثمارية موحدة ونافذة للفرص.. انطلاقة جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وعُمان..ونواب: يساهم في توفير العملة الصعبة و استغلال العمالة المصرية

ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

برلمانية: اهتمام كبير من جانب الحكومة بهدف الاستثمار خلال الفترة القادمة

النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وكيل موازنة النواب: وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يساهم فى زيادة الصادرات

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية بمنطقة "الحلقة" بالزقازيق لعدم عودة أي إشغالات أو باعة جائلين

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

وصول جثمان الفنان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

