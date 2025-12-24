مطبوعات بدون ترخيص.. القبض على مالك مطبعة بعابدين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته 8 ألاف مطبوع تجارى وكتب دراسية بدون تفويض.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص") كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية والكتب الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وضبطه وبحوزته (8 ألاف مطبوع تجارى وكتب دراسية بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.