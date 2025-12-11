شاهد ..قوات الحماية المدنية بالغربية تخمد نيران حريق مطبعة بطنطا ..صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بمطبعة بشارع سعيد بطنطا مما أسفر عن احتراق محتوياتها بالكامل وإصابة 3 اشخاص بحالات اختناق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

توجيهات وتحرك عاجل



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اندلاع حريق هائل بمطبعة بشارع سعيد إثر ماس كهربائي بنطاق دائرة القسم.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية مدعومة ب3 سيارات وتم السيطرة على الموقف قبل امتداده للمنازل المجاورة.

تفاصيل الحريق



وأفاد شهود عيان تصاعد الأدخنة جراء حريق هائل داخل مبني سكني يحوي مطبعه والتهام كافة محتوياتها بالكامل .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.