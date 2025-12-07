تأهل فريقين من حاسبات طنطا للمرحلة النهائية في هاكاثون المتحف الكبير

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، عن تأهل فريقي Hack 025 و Hack 037 من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات للمرحلة النهائية في النسخة الثالثة من "هاكاثون المتحف المصري الكبير”، ويأتي هذا التأهل بالتزامن مع الحدث العالمي لافتتاح أعظم متحف في العالم، موضحاً أن هذا التأهل جاء بعد منافسة قوية وشديدة الصعوبة، تقدم لها 103 فريقاً من مختلف الجامعات المصرية، ليتم تصفيتهم واختيار أفضل 23 فريقاً فقط على مستوى الجمهورية وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والابتكار.

توجيهات رئيس جامعة طنطا

أعرب الدكتور محمد حسين عن فخره واعتزازه بطلاب الجامعة المتأهلين، مؤكداً أن تأهل فريقين لنهائيات مسابقة بهذا الحجم والاحترافية يعكس ريادة جامعة طنطا في تخصصات تكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن الجامعة تضع دعم الابتكار وريادة الأعمال على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن الجامعة ملتزمة بتقديم كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي للفريقين في المرحلة النهائية، متمنياً لهم التوفيق لتمثيل الجامعة بأفضل شكل وتحقيق المراكز الأولى في هذا الهاكاثون.

تحرك تنفيذي عاجل

من جانبها هنأت الدكتورة نانسي الحفناوي القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات الفريقين الفائزين، مؤكدةً أن تأهلهم يؤكد أن المنهج التعليمي الذي تتبناه الكلية يركز على صقل المهارات العملية، والتفكير الإبداعي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مضيفةً أن الكلية تضع كافة إمكانياتها لدعم الفريقين في المرحلة النهائية، سواء بالاستشارات الفنية المتخصصة أو توفير البيئة الداعمة لهم .

تهنئة المشاركين

شملت قائمة المتأهلين من جامعة طنطا فريقين متميزين، ضم الفريق الأول (Hack 025) الطالب محمد منصور عبدالمقصود، ومحمد محمود حبش، والاء محمد عبد المنعم رحاب، وآية عاطف مصطفي العجمي، وحبيبة احمد سليمان إبراهيم، بينما ضم الفريق الثاني (Hack 037) ، الطالبة يسرا حلمي الدرديري محمد، والطالبة يسرا احمد محمد صقر، والطالب هشام ايمن فضل علي محمد، والطالب عمر خالد محمد داود رزق.