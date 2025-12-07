قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 70 ألف شهيدا
"شكرا لك يا مصر".. "الخليج" الكويتية تشيد بالإنجازات غير المسبوقة في عهد الرئيس السيسي
بعد حبس المتهمين.. والد السباح يوسف لـ صدى البلد: أحد المتسابقين لاحظ غرق نجلي.. والحكام تجاهلوا التحذير
مفيش غلق للمدارس.. الصحة: الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية
مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح تفتح الباب أمام رحيله في الشتاء للسعودية
H1N1.. وزير الصحة يكشف عن نوع فيروس الانفلونزا الموجود في مصر
وزير الأوقاف يفتتح دورة تدريبية لأئمة ماليزيا بمسجد مصر الكبير
انطلاق منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين .. غدا
نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية ويصف المرحلة الثانية من اتفاق غزة بالصعبة| تفاصيل
وزير خارجية قطر: علاقتنا بحماس بدأت بطلب أمريكي وكل المساعدات إلى غزة بتنسيق مع إسرائيل
نتنياهو: أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الأولى لاتفاق غزة والثانية أكثر صعوبة
أحمد سعد: مررت بأوقات بدون أموال وطُردت صغيرًا.. وقررت الحفاظ على حلمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تأهل فريقين من حاسبات طنطا للمرحلة النهائية في هاكاثون المتحف الكبير

طلاب جامعة طنطا
طلاب جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، عن تأهل فريقي Hack 025 و Hack 037  من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات للمرحلة النهائية في النسخة الثالثة من "هاكاثون المتحف المصري الكبير”، ويأتي هذا التأهل بالتزامن مع الحدث العالمي لافتتاح أعظم متحف في العالم، موضحاً أن هذا التأهل جاء بعد منافسة قوية وشديدة الصعوبة، تقدم لها 103 فريقاً من مختلف الجامعات المصرية، ليتم تصفيتهم واختيار أفضل 23 فريقاً فقط على مستوى الجمهورية وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والابتكار.

توجيهات رئيس جامعة طنطا 

أعرب الدكتور محمد حسين عن فخره واعتزازه بطلاب الجامعة المتأهلين، مؤكداً أن تأهل فريقين لنهائيات مسابقة بهذا الحجم والاحترافية يعكس ريادة جامعة طنطا في تخصصات تكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن الجامعة تضع دعم الابتكار وريادة الأعمال على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن الجامعة ملتزمة بتقديم كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي للفريقين في المرحلة النهائية، متمنياً لهم التوفيق لتمثيل الجامعة بأفضل شكل وتحقيق المراكز الأولى في هذا الهاكاثون.

تحرك تنفيذي عاجل 

من جانبها هنأت الدكتورة نانسي الحفناوي القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات الفريقين الفائزين، مؤكدةً أن تأهلهم يؤكد أن المنهج التعليمي الذي تتبناه الكلية يركز على صقل المهارات العملية، والتفكير الإبداعي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مضيفةً أن الكلية تضع كافة إمكانياتها لدعم الفريقين في المرحلة النهائية، سواء بالاستشارات الفنية المتخصصة أو توفير البيئة الداعمة لهم .

تهنئة المشاركين 

شملت قائمة المتأهلين من جامعة طنطا فريقين متميزين، ضم الفريق الأول (Hack 025) الطالب محمد منصور عبدالمقصود، ومحمد محمود حبش، والاء محمد عبد المنعم رحاب، وآية عاطف مصطفي العجمي، وحبيبة احمد سليمان إبراهيم، بينما ضم الفريق الثاني (Hack 037) ، الطالبة يسرا حلمي الدرديري محمد، والطالبة يسرا احمد محمد صقر، والطالب هشام ايمن فضل علي محمد، والطالب عمر خالد محمد داود رزق.

اخبار محافظة الغربية طلاب وطالبات جامعة تهنئة المشاركين مسابقات دولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

درع تشرنوبل النووي

تحذير..درع تشرنوبل النووي يفقد قدرته على الاحتواء

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟.. الإفتاء تجيب

عداد الكهرباء

هل يمكن اخذ العداد لسكن جديد؟ مرفق الكهرباء يجيب

صورة أرشيفية

بدء التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي في 13 محافظة .. غداً

ترشيحاتنا

سيارة فورد تورس موديل 2027 الجديدة

شاهد | فورد تورس 2027 السيدان

هيونداي إلنترا AD ام تويوتا كورولا

أيهما تفضل .. هيونداي إلنترا AD أم تويوتا كورولا 2026 ؟..صور

شانجان ايدو بلس موديل 2026

مواصفات شانجان ايدو بلس 2026 الجديدة.. أسعار الفئات وصور

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد