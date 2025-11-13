قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

26 ألف مطبوع.. القبض على مالك مطبعة بالقاهرة

26 الف مطبوع.. القبض على مالك مطبعة بالقاهرة
26 الف مطبوع.. القبض على مالك مطبعة بالقاهرة
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته 25 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة "بدون ترخيص"، كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها، وضبط مالكها وبحوزته (25 ألف مطبوع تجارى لمنتجات مختلفة دون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون)، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية..

