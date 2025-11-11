قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يتوجه إلى السودان لبحث التوصل لتسوية شاملة تحفظ أمنه واستقراره
بدء الاقتراع في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر 11 نوفمبر
بدء توافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة قبل فتح باب التصويت
غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع التصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب
هل تراجع الدولار عالمياً سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب.. الشعبة توضح
وسط إقبال جماهيري.. انطلاق اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025
توروب يطلب تقريرًا شاملًا عن شبيبة القبائل استعدادًا لانطلاقة الأهلي في دوري الأبطال
سر غياب الحبر الفسفوري عن انتخابات مجلس النواب
فتح أبواب اللجان للتصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى
رغم اعتراض البعض.. الاتحاد الأوروبي يستعد لإنشاء وحدة استخبارات جديدة
مع بداية اليوم الثاني.. الهيئة العامة للاستعلامات: انتخابات مصر تصدرت اهتمام الإعلام العالمي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

فتح أبواب اللجان للتصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى

إسلام دياب

بدأت اللجان الفرعية في 14 محافظة فتح أبوابها فى الساعة التاسعة صباح اليوم، الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت داخل مصر بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.

وتجرى اليوم ثاني أيام التصويت داخل جمهورية مصر العربية بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى فى 14 محافظة وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجدي، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، على أن تغلق أبواب اللجان الفرعية أبوابها في الساعة التاسعة مساءً.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 35 مليونا و279 ألف ناخب يحق لهم التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

انتخابات مجلس النواب مجلس النواب التصويت التصويت داخل مصر لجان انتخابية اللجان الفرعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

