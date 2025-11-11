فتح أبواب اللجان للتصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى

بدأت اللجان الفرعية في 14 محافظة فتح أبوابها فى الساعة التاسعة صباح اليوم، الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت داخل مصر بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.

وتجرى اليوم ثاني أيام التصويت داخل جمهورية مصر العربية بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى فى 14 محافظة وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجدي، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، على أن تغلق أبواب اللجان الفرعية أبوابها في الساعة التاسعة مساءً.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 35 مليونا و279 ألف ناخب يحق لهم التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.