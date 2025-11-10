انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

يمكن للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ورقمه فى كشوف الناخبين من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، مع انطلاق التصويت فى انتخابات مجلس النواب 2025 ، أو من خلال التطبيق الذى أطلقته الهيئة الوطنية على الهواتف المحمولة.

وبمجرد دخول الناخب على رابط الهيئة الوطنية للانتخابات أو التطبيق على الهاتف

https://www.elections.eg/

تظهر خانة التى يتم كتابة الرقم القومى المكون من 14 رقم بداخلها

تظهر كافة بيانات الناخب الممثلة فى اسم المدرسة التى سيدلى فيها بصورته.

ويظهر رقم اللجنة ومسلسل الناخب فى كشوف الناخبين بما يدل الناخب على مكان لجنته الانتخابية.

بدأت اللجان الفرعية في 14 محافظة فتح أبوابها فى الساعة التاسعة صباح اليوم، في أول أيام التصويت داخل مصر بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.

وتجرى اليوم أول أيام التصويت داخل جمهورية مصر العربية بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى فى 14 محافظة وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجدي، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويستمر التصويت حتى غدًا الثلاثاء على أن تغلق أبواب اللجان الفرعية أبوابها في الساعة التاسعة مساء.