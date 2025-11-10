الهيئة الوطنية: لا توجد لجان للوافدين في انتخابات مجلس النواب

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، عدم وجود لجان الوافدين فى انتخابات مجلس النواب 2025، باعتبار أن القانون الزم كل ناخب التصويت فى دائرته الانتخابية وفق محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى للناخب.

وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن لجان الوافدين تكون فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات التى لا تلزم الناخب التصويت فى محل إقامته ولكن يجوز له التصويت فى اى لجنة من اللجان المخصصة للمغترب أو الوافد.

وخرج المستشار إسلام العطار القاضى بهيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الفرعية رقم 29 بمدرسة طه حسين بمنطقة صفط اللبن التابعة لدائرة بولاق الدكرور، وأمين اللجنة عمر أمين، فى لفتة إنسانية إلى إحدى السيدات من كبار السن على كرسى متحرك، للإدلاء بصوتها فى الانتخابات.