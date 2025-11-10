فتح أبواب اللجان للتصويت فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى

بدأت اللجان الفرعية في 14 محافظة فتح أبوابها فى الساعة التاسعة صباح اليوم، في أول أيام التصويت داخل مصر بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.

وتجرى اليوم أول أيام التصويت داخل جمهورية مصر العربية بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى فى 14 محافظة وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجدي، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويستمر التصويت حتى غدًا الثلاثاء على أن تغلق أبواب اللجان الفرعية أبوابها في الساعة التاسعة مساءا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 35 مليون و279 ألف ناخب يحق لهم التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.