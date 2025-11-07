النيابة الإدارية تطلق برنامجا تدريبيا لأعضائها للإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب

أطلق مركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، برنامجًا تدريبياً عبر منصة التدريب الرقمية بالنيابة الإدارية (LMS) بعنوان "الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥".



وتبرز أهمية البرنامج التدريبي على المنصة الرقمية (LMS) في تيسير وصول المستشارين أعضاء النيابة الإدارية إلى المحتوى التدريبي من أي وقت وفي أي مكان، مستهدفًا بذلك كافة أعضاء النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية والمقدر عددهم بـ (٥٥٧٢) عضوًا، وبما يتجاوز أية عوائق جغرافية أو زمنية.

وتم دعم البرنامج التدريبي بمجموعة من المحاضرات المسجلة، والملفات والمواد التدريبية، وتطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بإدارة اللجان الفرعية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تتناول الإرشادات الفنية والقانونية المتعلقة بكافة مراحل العملية الانتخابية، إلى جانب إتاحة قاعات افتراضية (Virtual Halls) تُمكّن أعضاء النيابة الإدارية من التواصل وإجراء المداولات والمناقشات التفاعلية فيما بينهم، بما يُيسر عليهم أداء مهامهم في الإشراف القضائي على العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تتم إتاحة البرنامج التدريبي للمستشارين أعضاء النيابة الإدارية اعتباراً من اليوم، وحتى اليوم الأخير لانتهاء عملية التصويت.