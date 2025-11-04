بعد غد.. توقف دعاية المرشحين بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى

تتوقف الدعاية الانتخابية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى، بعد غدًا الخميس 6 نوفمبر 2025، وتبدأ فترة الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، في الساعة 12 بالتوقف المحلي لكل دولة.

تبدأ عملية اقتراع المصريين بالخارج بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 يومي الجمعة والسبت المقبلين، ويتبعه تصويت المصريين بالداخل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين التي ستكون داخل 5606 لجنة فرعية بعدد 70 لجنة عامة، بعد انتهاء فترة الدعاية الانتخابية وتطبيق الصمت الانتخابي للمرشحين.

ومن المقرر إجراء عملية الاقتراع بالمرحلة الأولى داخل محافظات الجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد والفيوم والإسكندرية ومطروح والبحيرة.

تجرى الانتخابات على مرحلتين ويتنافس فيها 2598 مرشحا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، وتكون قائمة واحدة عن دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لهذا النظام، ويكون الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلة الأولى يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وتُجرى الاعادة بالخارج 1 و 2 ديسمبر وبالداخل يومي 3 و 4 ديسمبر، ويتم إعلان نتيجة الإعادة 11 ديسمبر المقبل.