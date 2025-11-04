الوطنية للانتخابات تحدد مقار اللجان العامة والحفظ بانتخابات مجلس النواب.. اعرف مكانها

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المالية تطرح أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات جنيه بأجل 3 سنوات
لبنان.. أوامر عسكرية لقوات الجيش بإطلاق النار على أي مسيّرة إسرائيلية
مؤشرات إيجابية لاستقرار الأسواق.. انخفاض أسعار السكر والبيض والألبان
شوبير يكشف مفاجأة بشأن لحاق بيزيرا مع الزمالك بالسوبر .. وغضب ناصر منسى
رانيا المشاط: أفريقيا أمام لحظة فارقة.. وتمتلك 30% من ثروات العالم المعدنية
تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان
الإحصاء: ارتفاع الثروة الحيوانية في مصر إلى 8.1 مليون رأس عام 2024 بزيادة 6.7%
تحسن مؤقت في الطقس وانخفاض فرص الأمطار .. الأرصاد تكشف توقعات الأيام المقبلة
صدام في حديقة الأمراء.. سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا
الوزراء: جيل زد يمتلك قوة شرائية تفوق 400 مليار دولار عالميا ويقود التحول في أنماط العمل والاستهلاك
دور سيد عبد الحفيظ وصفقات يناير.. شوبير يكشف كواليس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأهلي
لم يقصروا.. حقيقة تجميد مستحقات لاعبي الأهلي
أخبار البلد

إسلام دياب

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، بالقرار رقم 59 لسنة 2025 مقار اللجان العامة والحفظ وأرقامها في انتخابات مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذى شمل تحديد مقار اللجان العامة والحفظ وأرقامها في انتخابات مجلس النواب بالمرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات والتى جاءت كالتالى: 

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 

 تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الأيام القليلة المقبلة أولى خطوات انتخابات مجلس النواب 2025، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية لتنظيم العملية الانتخابية على مرحلتين تشمل جميع محافظات الجمهورية. 

تعد هذه الانتخابات من أبرز الاستحقاقات السياسية التي تشهدها مصر هذا العام، إذ ستُجرى بنظامي الفردي والقائمة المغلقة المطلقة وفقًا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي.

الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الكامل لـ انتخابات مجلس النواب 2025، موضحة أن العملية الانتخابية ستُجرى على مرحلتين تشمل الأولى 14 محافظة، بينما تضم الثانية 13 محافظة. 

وتشمل الإجراءات فترات الدعاية الانتخابية، الصمت الانتخابي، مواعيد التصويت في الخارج والداخل، وكذلك مواعيد إعلان النتائج والطعون وجولات الإعادة.

تفاصيل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

انطلقت الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى في 23 أكتوبر 2025، على أن يبدأ الصمت الانتخابي يوم 6 نوفمبر. وتُجرى الانتخابات للمصريين في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، بينما يصوّت الناخبون داخل مصر يومي 10 و11 نوفمبر. وتُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر.

ويُفتح باب الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، بحد أقصى يوم 20 نوفمبر، على أن تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر. وتبدأ جولة الإعادة بالصمت الانتخابي يوم 30 نوفمبر، فيما تُجرى إعادة التصويت في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، لتُعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 11 ديسمبر.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

أما المرحلة الثانية، فتبدأ حملاتها الدعائية يوم 6 نوفمبر، بينما يبدأ الصمت الانتخابي يوم 20 نوفمبر. ويصوّت المصريون في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وتُجرى الانتخابات داخل مصر يومي 24 و25 نوفمبر. وتُعلن النتيجة الرسمية لهذه المرحلة يوم 2 ديسمبر.

ويُفتح باب الطعون خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة وحتى 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيها من 5 إلى 14 ديسمبر. أما جولة الإعادة فتُجرى بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وداخل مصر يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تُعلن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025 يوم 25 ديسمبر.

خريطة المحافظات المشاركة في المرحلتين

تُجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي في 14 محافظة، هي:
الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

أما المرحلة الثانية فتشمل 13 محافظة هي:
القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

توزيع المقاعد وفق قانون تقسيم الدوائر

تُجرى الانتخابات وفقًا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أُقر في يونيو الماضي، وينص على تخصيص 284 مقعدًا للنظام الفردي موزعين على 143 دائرة انتخابية، إضافة إلى 284 مقعدًا آخر لنظام القوائم المغلقة المطلقة موزعة على أربع دوائر رئيسية تشمل قطاعات الصعيد، الدلتا، القاهرة الكبرى، وشرق الدلتا.

استعدادات مكثفة وتنظيم محكم

تعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية من خلال توفير إشراف قضائي كامل، وتسهيل إجراءات التصويت داخل وخارج مصر. 

كما تم التأكيد على الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية، التي تنتهي رسميًا يوم الخميس المقبل في المحافظات المقررة ضمن المرحلة الأولى.

ومع اقتراب مواعيد التصويت، تتواصل جهود الجهات الأمنية والتنظيمية لتأمين مقار اللجان وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة في جميع المحافظات.

