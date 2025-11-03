قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: مصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى جريمة فاشية تستدعي تحركا دوليا عاجلا
التخطيط والإسكان يناقشان الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة والخطة الاستثمارية للتنمية العمرانية
المسؤولية صعبة وخروج البرازيلي زود الضغط علينا .. ماذا قال مدربا الزمالك والطلائع؟
مصر تستعد لإنشاء ممر اقتصادي عملاق مع الهند والخليج وأوروبا
الكنيست الإسرائيلي يناقش مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية كبرى بمطروح خلال الأيام المقبلة
15 مليار دولار .. كبرى شركات المنسوجات والملابس التركية تعتزم زيادة استثماراتها بمصر
الوزير: مصر تمضي بثبات نحو تأسيس قاعدة صناعية وطنية وتحويلها إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات
يتقدم ثم يتعادل.. الزمالك يكسر القواعد أمام طلائع الجيش.. ماذا حدث؟
شوبير ينتقد الهجوم على توروب.. ويحذر مسؤولي الأهلي
القبض على شخصين وسيدة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب فى الإسكندرية
إعلام عبري: دولة الاحتلال ستسمح لعناصر حماس الخروج من الخط الأصفر دون سلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

336 ألف ناخب يستعدون للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالبحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

أكملت محافظة البحر الأحمر استعداداتها لانطلاق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، المقرر إجراؤها خلال الشهر الجاري، حيث جرى الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية وتنسيق الإجراءات الأمنية واللوجستية لضمان عملية اقتراع منظمة وشفافة.

وتستعد اللجان الانتخابية في مدن وقرى المحافظة لاستقبال 336 ألفًا و607 ناخبين موزعين على 68 مركزًا انتخابيًا ضمن ثلاث دوائر انتخابية تمتد من رأس غارب شمالًا وحتى حلايب جنوبًا. وتضمنت الاستعدادات توفير فرق فنية داخل اللجان وتأمين محيطها، بالإضافة إلى خطة متابعة ميدانية وغرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة للتعامل السريع مع أي طارئ خلال أيام التصويت.

تفاصيل الدوائر الانتخابية بالمحافظة

الدائرة الأولى
تشمل مدن رأس غارب وأحياء أول وثان الغردقة، وتضم 228,307 ناخبين موزعين على 39 مركزًا انتخابيًا، لتكون الأكبر من حيث عدد الناخبين وكثافة الحركة الانتخابية.

الدائرة الثانية
تضم مدن سفاجا والقصير ومرسى علم، ويبلغ عدد الناخبين فيها 92,325 ناخبًا موزعين على 24 مركزًا انتخابيًا، مع تخصيص فرق تنظيمية لتقديم الدعم للفئات التي تحتاج مساندة داخل اللجان.

الدائرة الثالثة
تشمل الشلاتين وحلايب، ويبلغ عدد ناخبيها 15,975 مواطنًا موزعين على 5 مراكز انتخابية، حيث تم اتخاذ ترتيبات إضافية لضمان سهولة وصول الناخبين بمناطق الجنوب.

وأكدت المحافظة أن الدولة حريصة على توفير مناخ انتخابي يضمن النزاهة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، داعية المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، بما يعكس الوعي بأهمية دور مجلس النواب في العملية التشريعية ودعم جهود التنمية.

محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر مرسى علم القصير شلاتين حلايب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

معرض القاهرة الدولي للكتاب

أحمد مجاهد: رومانيا ضيف شرف الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

فريدة عثمان

فريدة عثمان: المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة فخر لا تنسى

الكنيست

لجنة الأمن القومي بالكنيست تقر مشروع قانون إعـ.دام الأسرى الفلسطينيين

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد