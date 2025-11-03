336 ألف ناخب يستعدون للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالبحر الأحمر

أكملت محافظة البحر الأحمر استعداداتها لانطلاق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، المقرر إجراؤها خلال الشهر الجاري، حيث جرى الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية وتنسيق الإجراءات الأمنية واللوجستية لضمان عملية اقتراع منظمة وشفافة.

وتستعد اللجان الانتخابية في مدن وقرى المحافظة لاستقبال 336 ألفًا و607 ناخبين موزعين على 68 مركزًا انتخابيًا ضمن ثلاث دوائر انتخابية تمتد من رأس غارب شمالًا وحتى حلايب جنوبًا. وتضمنت الاستعدادات توفير فرق فنية داخل اللجان وتأمين محيطها، بالإضافة إلى خطة متابعة ميدانية وغرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة للتعامل السريع مع أي طارئ خلال أيام التصويت.

تفاصيل الدوائر الانتخابية بالمحافظة

الدائرة الأولى

تشمل مدن رأس غارب وأحياء أول وثان الغردقة، وتضم 228,307 ناخبين موزعين على 39 مركزًا انتخابيًا، لتكون الأكبر من حيث عدد الناخبين وكثافة الحركة الانتخابية.

الدائرة الثانية

تضم مدن سفاجا والقصير ومرسى علم، ويبلغ عدد الناخبين فيها 92,325 ناخبًا موزعين على 24 مركزًا انتخابيًا، مع تخصيص فرق تنظيمية لتقديم الدعم للفئات التي تحتاج مساندة داخل اللجان.

الدائرة الثالثة

تشمل الشلاتين وحلايب، ويبلغ عدد ناخبيها 15,975 مواطنًا موزعين على 5 مراكز انتخابية، حيث تم اتخاذ ترتيبات إضافية لضمان سهولة وصول الناخبين بمناطق الجنوب.

وأكدت المحافظة أن الدولة حريصة على توفير مناخ انتخابي يضمن النزاهة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، داعية المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، بما يعكس الوعي بأهمية دور مجلس النواب في العملية التشريعية ودعم جهود التنمية.