تعديل وزاري أم حكومة جديدة؟.. مصطفى بكري يكشف مفاجأة بعد انتخابات النواب

تعديل وزاري أم حكومة جديدة؟.. أطلق الإعلامي والنائب مصطفى بكري مجموعة من التصريحات التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها تتعلق باحتمالية تشكيل حكومة جديدة عقب انتخابات مجلس النواب.



حكومة جديدة أم تعديل وزاري؟

رد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، على سؤال " هل سيكون هناك مجلس وزراء جديد بعد الانتخابات البرلمانية وهل هناك رئيس وزراء جديد أم سيستمر الدكتور مصطفى مدبولي".

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مع الإعلامي عمرو أديب، إن القانون لا يلزم رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية.

وأوضح أنه يتوقع وجود حكومة جديدة، بعد الانتخابات، وأن تلك الحكومة ستكون بدون الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أنه لا يوجد لديه معلومة بخصوص تشكيل الحكومة وتغيير الدكتور مدبولي، لكن هذا مجرد توقع.

مدبولي قدم الكثير

ولفت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي قدم الكثير خلال الـ 8 سنوات الماضية، وأن مدبولي يتميز بالكثير من الأشياء الخبرات، وقد ينتقل لأي مكان آخر للاستفادة من خبرته.

موعد انتخابات مجلس النواب بالداخل



تبدأ عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى داخل مصر يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين الموافقين 10 و11 نوفمبر 2025.

تتوقف الدعاية الانتخابية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى، الخميس المقبل 6 نوفمبر 2025، ويبدأ فترة الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، في الساعة 12 بالتوقف المحلي لكل دولة.

تُجرى عملية انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي : الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.



يستعد ملايين المواطنين في مختلف المحافظات للمشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط اهتمام واسع بمعرفة مقار اللجان الانتخابية وأرقام الكشوف قبل انطلاق عملية التصويت المقررة في نوفمبر المقبل.



خطوات معرفة اللجنة الانتخابية لمجلس النواب 2025



وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات أكثر من وسيلة إلكترونية وهاتفية للاستعلام بسهولة عن مكان اللجنة الانتخابية وموقف الناخب من القيد في الجداول، باستخدام الرقم القومي فقط، وذلك ضمن جهود الدولة لتيسير المشاركة الانتخابية وتعزيز الوعي بدور المواطنين في العملية الديمقراطية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن خدمة الاستعلام متاحة مجانا لجميع المواطنين عبر الموقع الرسمي للهيئة، أو من خلال التطبيق الإلكتروني على الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عبر الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية القصيرة، بما يتيح لكل ناخب معرفة مقر لجنته دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية.

خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات:

يمكن للمواطنين معرفة لجنتهم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة على الرابط التالي:

(https://www.elections.eg).



وتتم الخطوات على النحو الآتي:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

2. الضغط على أيقونة استعلم عن لجنتك الانتخابية من الصفحة الرئيسية.

3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة.

4. الضغط على زر استعلام .

5. تظهر فورا جميع بيانات الناخب، وتشمل:

اسم اللجنة الانتخابية.

رقم اللجنة الفرعية.

رقم الناخب في الكشوف.

عنوان المقر الانتخابي.

موقف الناخب من القيد في الجداول الانتخابية.