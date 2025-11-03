قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكثر من 2.5 مليون مسافر .. ارتفاع حركة الركاب بمطار القاهرة خلال أكتوبر
محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو .. اليوم
وزير خارجية الدنمارك: مشاركة الملكة ماري بافتتاح المتحف الكبير تؤكد عمق العلاقات مع مصر
رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2026
ضربني بكرباج وهددني بطبنجة.. سيدة تستغيث بكمين لإنقاذها من زوجها
وزير التعليم يعلن تطوير منهج رياضيات أولى الابتدائي وزيادة عدد المدارس اليابانية
وزارة السياحة: إقبال غير مسبوق من المواطنين على قرعة الحج هذا العام
أخبار التوك شو: الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو.. وعمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي على الهواء
اتهامات واشنطن لحماس بنهب المساعدات الإنسانية تتصاعد.. وسياسيون: أمريكا تحاول تشويه صورة المقاومة.. والحركة: قدمنا 1000 شهيد من المكلفين بحماية القوافل ووصولها للمستحقين
هاني مهنا بعد إخراجه احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم تاريخي للعالم كله
الصناعات الغذائية تسجل 4.6 مليار دولار صادرات خلال 8 أشهر بنمو 9%
توك شو

هل هناك حكومة جديدة بعد انتخابات البرلمان؟.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة

مصطفى بكري
مصطفى بكري
البهى عمرو

تصدرت تصريحات الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد حديثه عن توقعه بإجراء تعديلات وزارية خلال الفترة المقبلة، وتحديدا بعد الانتخابات البرلمانية، وتوقعه بأن الحكومة الجديدة قد تشهد بعض المفاجأة.

ورد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، على سؤال " هل سيكون هناك مجلس وزراء جديد بعد الانتخابات البرلمانية وهل هناك رئيس وزراء جديد أم سيستمر الدكتور مصطفى مدبولي".

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مع الإعلامي عمرو أديب،  إن القانون لا يلزم رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية.

حكومة جديدة

 

وأوضح أنه يتوقع وجود حكومة جديدة، بعد الانتخابات، وأن تلك الحكومة ستكون بدون الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أنه لا يوجد لديه معلومة بخصوص تشكيل الحكومة وتغيير الدكتور مدبولي، لكن هذا مجرد توقع.

ولفت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي قدم الكثير خلال الـ 8 سنوات الماضية، وأن مدبولي يتميز بالكثير من الأشياء الخبرات، وقد ينتقل لأي مكان آخر للاستفادة من خبرته.

نشبت مشادة كلامية بين الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد بسبب مجلس النواب، وادعاء الجلاد بأنه لا توجد أحزاب حقيقية في مصر، وأنه لم ينجح أي مرشح في مجلس الشيوخ من القوائم الفردية المستقلة.

وفي بداية الحوار قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إنه لا توجد أحزاب حقيقية في مصر، وأن مجلس النواب هو من يمثل الشعب، ولكن هناك بعض القرارات غير صحيحة، منها قرار قانون الإجراءات الجنائية الظالم والمجحف.

وأكد أن نظام القائمة المطلقة خلال انتخابات مجلس النواب القادمة، لا يصلح مع النموذج المصري، مشيرا إلى أن أي تحالف حزبي يدخل الإنتخابات يكون تحالف سياسي وانتخابي قائم على أفكار وأيدلوجيات واضحة.

وأوضح أن البرلمان الماضي كان به عدد من الأحزاب المعينة، ولكن خلال الانتخابات الحالية ستشهد أول مشاركة من حزب الجبهة الوطنية، وأن  هناك 284 مقعد داخل القوائم لم يتم الإتفاق عليهم، إضافة إلى أنه تم استبعاد 19 رئيس لجنة من أصل 25 رئيس لجنة، كانوا مشرفين على الإنتخابات السابقة.

ورد مصطفى بكري، أن هذا القانون ليس ظالما، كما تدعي وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإعادة  8 مواد من أصل 552 مادة، وأن الملاحظات على 8 مواد يكون لصالح المجتمع.

وأضاف مصطفي بكري، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، أنه لا يعلم مصدر المعلومات التي يتحدث بها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، قائلا له: "بلاش الابتسامة دي واللي بتقوله ده خطير يا مجدي".

وانفعل مصطفى بكري على كلمة مجدي " البرلمان كويس خلاص؟"  أه البرلمان كويس وقادة بتقديم الرسالة، وبلاش اللغة دي، وبلاش الاحباط ده، والناس هي من تقف مع البلد، وأن الشعب المصري له كلمته".

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لم يدخل اي حزب سياسي، مشيرا إلى أن الانتخابات القادمة سيخوضها على مقعد الفردي كما خضتها خلال الدورات السابقة، أنه يوجد عدد من الأحزاب، لديهم خط دفاع عن الدولة المصرية في التحديات التي تواجهها.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه لا يمكن أن نتغاضى عن ما يحدث على الحدود المصرية، مؤكدا أن هناك خطوط حمراء وهو الدفاع عن الدولة الوطنية "يجب أن نتكاتف جميعًا خلف الرئيس السيسي والجيش المصري الذي حمى البلاد من الانزلاق إلى مصير مظلم، ولولا ثورة 30 يونيو لكانت مصر أمام حرب أهلية تجتاح الوطن وتدمر كل شيء"، والأوضاع كانت ستشهد مزيدًا من الفوضى والتدهور لولا إرادة الشعب وقيادته.

وأشار إلى أن هناك 596 نائب موجود في البرلمان الحالي، قبل خوض إنتخابات مجلس النواب، وأن هناك أعضاء داخل المجلس معارضة ويصل عددهم ما بين 40 إلى 50 عضو.

ولفت إلى أن برلمان 2015 كان يوجد به 120 نائب معارضة، مؤكدا أن المعارضة وقت الأزمات لا بد أن تقف مع الدولة، وأن الحوار الوطني وصل إلى فكرة القائمة المطلقة، والتي تعطي حقوق للمرأة في البرلمان بنسبة 50%

