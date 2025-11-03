مصطفى بكري: المعارضة وقت الأزمات لا بد أن تقف مع الدولة

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن هناك 596 نائب موجود في البرلمان الحالي، قبل خوض إنتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك أعضاء داخل المجلس معارضة ويصل عددهم ما بين 40 إلى 50 عضو.

وقال مصطفى بكري، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن برلمان 2015 كان يوجد به 120 نائب معارضة، مؤكدا أن المعارضة وقت الأزمات لا بد أن تقف مع الدولة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني وصل إلى فكرة القائمة المطلقة، والتي تعطي حقوق للمرأة في البرلمان بنسبة 50%

وأضاف: "يجب أن نتكاتف جميعًا خلف الرئيس السيسي والجيش المصري الذي حمى البلاد من الانزلاق إلى مصير مظلم، ولولا ثورة 30 يونيو لكانت مصر أمام حرب أهلية تجتاح الوطن وتدمر كل شيء"، مؤكدًا أن الأوضاع كانت ستشهد مزيدًا من الفوضى والتدهور لولا إرادة الشعب وقيادته.



