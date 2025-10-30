مصطفى بكري خلال مؤتمر القائمة الوطنية بالجيزة: مصر في مرحلة تستوجب وحدة الصف.. وكلنا خلف الرئيس السيسي

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، أن المرحلة الحالية التي تمر بها الدولة المصرية تتطلب وحدة الصف الوطني، مشددًا على أن الوطن يواجه تحديات جسيمة تستوجب تكاتف جميع القوى السياسية والمجتمعية خلف القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصر تعيش فترة دقيقة تستوجب وحدة الجميع

وقال بكري خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري للقائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة الجيزة: "مصر تعيش فترة دقيقة تستوجب وحدة الجميع، بغض النظر عن المواقف الفكرية أو السياسية. من لا يدرك أن الوطن في خطر لا يرى الحقيقة كاملة، فالمسؤولية اليوم على كل مصري أن يكون في صف الوطن".

وأضاف: "يجب أن نتكاتف جميعًا خلف الرئيس السيسي والجيش المصري الذي حمى البلاد من الانزلاق إلى مصير مظلم، ولولا ثورة 30 يونيو لكانت مصر أمام حرب أهلية تجتاح الوطن وتدمر كل شيء"، مؤكدًا أن الأوضاع كانت ستشهد مزيدًا من الفوضى والتدهور لولا إرادة الشعب وقيادته.

وتابع بكري قائلًا: "حين طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الرئيس السيسي أن يأتي إلى واشنطن، إذا به يختار أن يأتي إلى شرم الشيخ ليؤكد أن مصر ليست خطوطًا على الخريطة، بل هي حضارة وتاريخ وأمة لا تنكسر".

واختتم كلمته بتوجيه رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلًا: "إن القائمة الوطنية، التي تضم نخبة من أبناء الشعب المصري والأحزاب المكافحة، تقول لك اليوم: كلنا خلفك ومع جيشنا وشرطتنا الباسلة من أجل مصر".