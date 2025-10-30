أبو العينين: مصر الحديثة تكتب بأحرف من نور بقيادة الرئيس السيسي

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة الجيزة، أن مصر تعيش هذه الأيام عيدًا وطنيًا حقيقيًا يجسد معاني الحرية والحضارة والتاريخ، مشيرًا إلى أن مشاعر الفخر والاعتزاز التي تملأ وجوه المصريين تعكس ما وصلت إليه الدولة من إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري للقائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة الجيزة، والذي شهد مشاركة واسعة من أحزاب القائمة ومرشحيها، من بينهم النواب مصطفى بكري وأحمد بهاء شلبي ومحمد فؤاد ومحمد الجارحي وهشام حسين وعبد الوهاب خليل وهند رشاد، إلى جانب محمد سعفان، أمين حزب مستقبل وطن بالجيزة.

وقال أبو العينين في كلمته خلال المؤتمر، إن المصريين يحتفلون اليوم بـ”عيد الحرية.. عيد الحضارة.. عيد التاريخ.. عيد مصر الحديثة”، مؤكدًا أن مصر الحديثة تُكتب بأحرف من نور بقيادة الرئيس السيسي، الذي قدم نفسه فداءً للوطن ووقف إلى جوار الشعب في أصعب المراحل.

وأشار إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير خلال الأيام المقبلة سيكون حدثًا عالميًا فريدًا، يجسد عظمة مصر وتاريخها العريق، مؤكدًا أن احتفال المصريين بتاريخ أجدادهم يتكامل مع احتفالهم بميلاد الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس السيسي، مضيفًا:

“الرئيس قال: أنا مع الشعب وسأحمي كلمته، فكان وفاءً بوفاء، وعهدًا بعهد، لتبدأ مرحلة جديدة من التنمية في كل ربوع مصر وتُكتب صفحات التاريخ بأحرف من نور”.

وأوضح وكيل مجلس النواب أن ما تحقق من إنجازات في عهد الرئيس السيسي يعكس إرادة وعزيمة المصريين، لافتًا إلى أن الدولة ضاعفت مساحة المعمور وأنشأت مدنًا جديدة وجامعات حديثة ارتفع عددها من 50 إلى 136 جامعة، وهو ما يجسد وجه مصر الحديثة التي تخاطب العالم بلغة العلم والتكنولوجيا والمعرفة