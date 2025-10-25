التجربة المصرية تلهم العالم.. مؤسسة أبو العينين تُشارك في ندوة دولية لمكافحة الفقر بالصين

شاركت مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي، ضمن وفد التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، في أعمال الندوة الدولية لمكافحة الفقر، التي نظمها مركز مكافحة الفقر بجمهورية الصين الشعبية بمشاركة وفود من عدد من الدول لعرض تجاربها في الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال فعاليات الندوة، استعرض وفد التحالف التجربة المصرية في مكافحة الفقر وتحسين جودة الحياة من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وبرنامج “تكافل وكرامة”، كنموذجين ناجحين في تحقيق التنمية الريفية وتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة للأسر الأولى بالرعاية.

التجربة الصينية

كما أبرز الوفد الدور الرائد الذي يقوم به المجتمع المدني المصري من خلال التحالف الوطني، مؤكدًا أن مؤسسة أبو العينين تعد نموذجًا متميزًا في العمل الأهلي الذاتي التمويل، بما تمتلكه من خبرة تمتد لأكثر من 43 عامًا في مجالات التعليم، والصحة، وتمكين المرأة، ودعم ذوي الهمم، والمشروعات الصغيرة، ومبادرات الإغاثة والتنمية المستدامة.

وأكدت المؤسسة خلال مشاركتها أن التجربة المصرية في مكافحة الفقر تقوم على التكامل بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص تحت قيادة سياسية رشيدة جعلت الإنسان محور التنمية، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، ولا سيما مع التجربة الصينية الرائدة في القضاء على الفقر.