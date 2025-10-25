قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حزب الله: لن نسلم سلاحنا.. والضغط الأوروبي الأمريكي لن يؤثر علينا
روسيا تصعد العمليات العسكرية في أوكرانيا بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة عالية الدقة
يديعوت أحرونوت: ذعر في واشنطن .. ما الذي يهدد خطة ترامب لوقف الحرب؟
رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
استمرار دعم الأشقاء السودانيين.. السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ28 ضمن "العودة الطوعية"
تفاصيل وظائف البنك الزراعي المصري
المصريون يتبرأون من المتهم بصفع مسن السويس | دعوات لمقاطعة محلاتهم.. وملاك الإيجار القديم يتنصلون من فعلته
طقس أكتوبر 2025 يختتم بحرارة مرتفعة وأجواء مستقرة| ماذا سيحدث ؟
هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب
لقاء استثنائي.. ترامب يلتقي أمير قطر على الطائرة الرئاسية الأمريكية
هل يحقق ميسي حلم الوصول إلى الهدف رقم 1000 قبل نهاية 2028؟
إعلام إيراني يكشف معلومات سرية عن صناعات عسكرية إسرائيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

التجربة المصرية تلهم العالم.. مؤسسة أبو العينين تُشارك في ندوة دولية لمكافحة الفقر بالصين

جانب من مشاركة مؤسسة أبو العينين
جانب من مشاركة مؤسسة أبو العينين
صدى البلد

شاركت مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي، ضمن وفد التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، في أعمال الندوة الدولية لمكافحة الفقر، التي نظمها مركز مكافحة الفقر بجمهورية الصين الشعبية بمشاركة وفود من عدد من الدول لعرض تجاربها في الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال فعاليات الندوة، استعرض وفد التحالف التجربة المصرية في مكافحة الفقر وتحسين جودة الحياة من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وبرنامج “تكافل وكرامة”، كنموذجين ناجحين في تحقيق التنمية الريفية وتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة للأسر الأولى بالرعاية.

التجربة الصينية

كما أبرز الوفد الدور الرائد الذي يقوم به المجتمع المدني المصري من خلال التحالف الوطني، مؤكدًا أن مؤسسة أبو العينين تعد نموذجًا متميزًا في العمل الأهلي الذاتي التمويل، بما تمتلكه من خبرة تمتد لأكثر من 43 عامًا في مجالات التعليم، والصحة، وتمكين المرأة، ودعم ذوي الهمم، والمشروعات الصغيرة، ومبادرات الإغاثة والتنمية المستدامة.

وأكدت المؤسسة خلال مشاركتها أن التجربة المصرية في مكافحة الفقر تقوم على التكامل بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص تحت قيادة سياسية رشيدة جعلت الإنسان محور التنمية، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، ولا سيما مع التجربة الصينية الرائدة في القضاء على الفقر.

أبو العينين مؤسسة أبو العينين الندوة الدولية لمكافحة الفقر حياة كريمة

