هدنة حذرة بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري في قطاع غزة
بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة من أعلى كوبري بالبحيرة| صور
استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
إصابة 11 شخصا بالشرقية واندلاع حريق في عقار بالقليوبية.. حوادث اليوم بالمحافظات |تفاصيل
الأوقاف تعقد 27 ندوة حول حرمة التعدي والتخريب ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala
وزير الخارجية: مصر ملتزمة بدعم جهود تعزيز أمن واستقرار الصومال
خالد صلاح رئيسا للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن هيكل تطوير الإعلام المصري
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ملحمة وطنية.. لحظة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لمؤسسة أبو العينين إلى قطاع غزة| شاهد

بدأ  اليوم دخول عشرات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، ضمن قافلة الأمل رقم 12 التي ارسلتها مؤسسة أبو العينين تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار.

وتحمل القافلة مواد غذائية وإغاثية وبطاطين وخيامًا موجهة لدعم العائلات الفلسطينية التي بدأت في العودة إلى مناطقها المتضررة. وانطلقت الشاحنات من القاهرة فور تثبيت وقف إطلاق النار، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي

وأكدت مؤسسة أبو العينين أن القافلة تأتي ضمن مساهماتها المستمرة في جهود الإغاثة، وأنها جاهزة لارسال عشرات الشاحنات خلال الفترة المقبلة لدعم أهالي غزة وتأمين الاحتياجات الإنسانية العاجلة داخل القطاع  .

