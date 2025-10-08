مؤسسة أبو العينين تشارك في قافلة إيد واحدة بالعياط لتوزيع المساعدات الغذائية والمدرسية

شاركت مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي اليوم الأربعاء في فعاليات قافلة “إيد واحدة” بقرية برنشت بمركز العياط بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وشهدت القافلة حضور السفيرة نبيلة مكرم، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني، و نائب محافظ الجيزة، وعدد من قيادات المكتب الفني للتحالف، حيث تم استعراض القافلة قبل انطلاقها إيذانًا ببدء عمليات التوزيع.

وقامت المؤسسة بالمشاركة في توزيع مئات الكراتين الغذائية ومئات من علب حلوى المولد النبوي الشريف والشنط المدرسية على الأسر الأولى بالرعاية والأطفال، إضافة إلى توزيع أكثر من 1500 وجبة ساخنة على الأهالي، في أجواء من البهجة والتكافل المجتمعي.

تأتي هذه المشاركة في إطار التزام مؤسسة أبو العينين بدورها الفاعل داخل التحالف الوطني، واستمرار جهودها في دعم القوافل الإنسانية والتنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للأسر البسيطة في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز قيم المشاركة والتكافل.