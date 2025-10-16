قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: الاستثمارات الهندية في مصر تقدر بنحو 4 مليار دولار
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البولندي لدى طهران
مجلس النواب يوافق على العمل بـ "الإجراءات الجنائية" ويحدد تاريخ العمل به
زيلينسكي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن لبحث صفقة صواريخ توماهوك
شوبير يحسم الجدل بشأن موقف نجوم الأهلي
رسميًا.. إقالة باتريك كلويفرت من تدريب إندونيسيا
هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
ننشر شروط وموانع الترشح للعمل في كنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
عقوق الأب والأم من كبائر الذنوب.. الإفتاء: اتقوه بـ5 حقوق للوالدين
الصليب الأحمر الأكثر تتويجًا بجائزة نوبل .. تعرف على السبب
«النقل»: إطلاق مؤتمر الصناعة والنقل للشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار «معًا لتحقيق التنمية المُستدامة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. التحالف الوطني يطلق قافلة السلام من مصر لغزة | صور

بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. قافلة السلام تنطلق من مصر إلى غزة
بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. قافلة السلام تنطلق من مصر إلى غزة

في مشهد وطني مهيب على طريق مصر – الإسماعيلية، اصطفّت اليوم مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وشاركت في الاصطفاف السفيرة نبيلة مكرم، الأمين العام للتحالف، والسيدة سمية ابو العينين وعدد من رؤساء مجالس أمناء مؤسسات التحالف لتنظيم انطلاق القافلة الجديدة إلى قطاع غزة، حيث أعلنت مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي مشاركتها ضمن الصفوف الأولى للاصطفاف، استمرارًا لدورها الفعال في كل قوافل الدعم السابقة.
 

وجاء الاصطفاف تحت شعار “قافلة السلام”، بعد نجاح الجهود المصرية في تثبيت وقف إطلاق النار، وسط حضور مكثف للمتطوعين وفرق العمل الميدانية التابعة لمؤسسات التحالف، التي بدأت منذ الصباح المبكر في تجهيز وتحميل المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، لضمان وصولها السريع إلى الأهالي في غزة.

وأكدت سمية أبو العينين، نائبة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن الوجود في هذا الاصطفاف بقيادة التحالف وتنسيق السفيرة نبيلة مكرم يمثل رسالة التزام ووفاء للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن المتطوعين يعملون بروح عالية وفرحة واضحة هذه المرة، حيث تأتي القافلة بعد إعلان وقف الحرب، لتتحول من “قافلة تحت النار” إلى “قافلة تحت سماء السلام”.

وأضافت أن مؤسسة أبو العينين شاركت في كل الاصطفافات الميدانية السابقة منذ القافلة الأولى التي رافقت التحالف حتى معبر رفح في الظروف الصعبة، واليوم تعود لتكون في قلب القافلة الـ12، بروح أكثر قوة وثباتًا وإصرارًا على مواصلة الدعم حتى آخر شاحنة.

سمية ابو العينين السفيرة نبيلة مكرم القافلة الجديدة إلى قطاع غزة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

صورة ارشيفية

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

ترشيحاتنا

شريف الشربيني

وزير الإسكان: تخصيص 1008 قطع أراضٍ للمواطنين بـ العبور الجديدة بالقرعة

غذاء

اليوم العالمي للغذاء.. 11.5٪ زيادة في انتاج الخضراوات عام 2023 / 2024

بورصة

البورصة تبدأ تعاملات الأسبوع بثقة.. ومؤشراتها تفتتح الجلسة على صعود جماعي

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد