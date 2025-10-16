بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. التحالف الوطني يطلق قافلة السلام من مصر لغزة | صور

في مشهد وطني مهيب على طريق مصر – الإسماعيلية، اصطفّت اليوم مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وشاركت في الاصطفاف السفيرة نبيلة مكرم، الأمين العام للتحالف، والسيدة سمية ابو العينين وعدد من رؤساء مجالس أمناء مؤسسات التحالف لتنظيم انطلاق القافلة الجديدة إلى قطاع غزة، حيث أعلنت مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي مشاركتها ضمن الصفوف الأولى للاصطفاف، استمرارًا لدورها الفعال في كل قوافل الدعم السابقة.



وجاء الاصطفاف تحت شعار “قافلة السلام”، بعد نجاح الجهود المصرية في تثبيت وقف إطلاق النار، وسط حضور مكثف للمتطوعين وفرق العمل الميدانية التابعة لمؤسسات التحالف، التي بدأت منذ الصباح المبكر في تجهيز وتحميل المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، لضمان وصولها السريع إلى الأهالي في غزة.

وأكدت سمية أبو العينين، نائبة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن الوجود في هذا الاصطفاف بقيادة التحالف وتنسيق السفيرة نبيلة مكرم يمثل رسالة التزام ووفاء للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن المتطوعين يعملون بروح عالية وفرحة واضحة هذه المرة، حيث تأتي القافلة بعد إعلان وقف الحرب، لتتحول من “قافلة تحت النار” إلى “قافلة تحت سماء السلام”.

وأضافت أن مؤسسة أبو العينين شاركت في كل الاصطفافات الميدانية السابقة منذ القافلة الأولى التي رافقت التحالف حتى معبر رفح في الظروف الصعبة، واليوم تعود لتكون في قلب القافلة الـ12، بروح أكثر قوة وثباتًا وإصرارًا على مواصلة الدعم حتى آخر شاحنة.