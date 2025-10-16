سمية أبو العينين: قافلة السلام إلى غزة واجب تجاه بيوتنا في فلسطين

أكدت سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين، استمرار الدعم للشعب الفلسطيني ومشاركة المؤسسة في الجسر الإنساني المصري إلى غزة.

السلام والأمل بعد قمة شرم الشيخ

وقالت سمية أبو العينين: "نسميها قافلة السلام.. لأنها واجب إنساني، وليست مجرد دعم".

وفي تصريحات خاصة لبرنامج "صباح البلد" على قناة “صدى البلد”، أوضحت أن انطلاق القافلة الثانية عشرة التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، يُعد يومًا استثنائيًا بطعم السلام والأمل.

وأضافت، خلال حديثها مع الإعلامي هاني النحاس من موقع تجمع القافلة على طريق الإسماعيلية، أن القافلة التي تمت تسميتها "قافلة السلام" ليست مجرد دعم بل "واجب تجاه بيوتنا في فلسطين"، مشيرة إلى أن المساعدات تضم غذاءً وكساءً وحلوى، تمامًا مثلما يُقدم في البيوت المصرية.

وأعربت “أبو العينين” عن شكرها العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته المستمرة في دعم الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الجهود المصرية، خاصة بعد قمة شرم الشيخ للسلام، أسفرت عن نتائج إيجابية ووقف إطلاق النار.

كما نوهت إلى الدور البارز للنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، مشيدة بتحركاته على المستوى الدولي للدفاع عن القضية الفلسطينية، وتأكيده الدائم على أن السلام القائم على حل الدولتين هو السبيل الوحيد للاستقرار في المنطقة.