الجزائر يبدأ مهمة الدفاع عن اللقب بتعادل مع السودان سلبيا في كأس العرب 2025

تعادل منتخب الجزائر مع شقيقه السوداني سلبيا في المباراة التي أقيمت على ملعب “أحمد بن علي”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العرب.

وشهدت المباراة محاولات شرسة من الجزائر والسودان لمحاولة تسجيل هدف لكن غاب عنهم التركيز في اللمسة الأخيرة .

وتعرض أدم وناس لاعب منتخب الجزائر للطرد في نهاية الشوط الأول بعد الحصول على بطاقتين صفراوين أثر تدخلات عنيفة على لاعبي السودان

ويلعب منتخب الجزائر رفقة السودان في المجموعة الرابعة وبرفقتهم العراق والبحرين.

تشكيل الجزائر ضد السودان في كأس العرب

وجاء تشكيل منتخب الجزائر ضد السودان كالتالي:

حراسة المرمى: فريد شعال.

خط الدفاع: نوفل خاسف - رضا حلايمية - أشرف عبادة - عبد القادر بدران.

خط الوسط: فيكتور لكحل - بن دبكة سفيان - بن زية ياسين.

خط الهجوم: آدم وناس - عادل بولبينة - رضوان بركان.

تشكيل السودان ضد الجزائر في كأس العرب

منجد النيل في حراسة المرمى، ياسر جوباك، محمد ارنق، مصطفى كرشوم، أحمد طبنجة، عمار طيجور، والي الدين خضر، صلاح عادل، عبد الرؤوف يعقوب، الجزولي نوح، محمد عبد الرحمن.

ويدافع منتخب الجزائر عن لقبه الذي حققه في النسخة الماضية من بطولة كأس العرب نسخة 2021.