بعد وقف إطلاق النار| انطلاق قافلة مساعدات إنسانية يوم الخميس من مؤسسة أبو العينين الخيرية لأهالي غزة | صور

يستعد متطوعو مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي، لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية، تحمل آلاف الكراتين الغذائية والمواد الضرورية إلى غزة، يوم الخميس المقبل، ضمن قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، في أول تحرك إنساني بعد وقف إطلاق النار، وبدء عودة الأهالي إلى منازلهم.

وأكد المتطوعون، أنهم شاركوا في أكثر من 10 قوافل سابقة، قضوا خلالها أسابيع على معبر رفح، يحرسون الشاحنات، في ظل تعرض أشقاءنا الفلسطينيين للقصف، معتبرين أن كل قافلة كانت «رسالة حياة» أكثر من كونها مجرد مساعدات.

وأكدوا: نُجهّز القافلة الجديدة وداخلنا شعور غير مسبوق… ربما تكون فرحتنا بعودة الناس إلى ديارهم مثل فرحتهم، وربما أكبر، لأننا نرى أن التعب في القوافل السابقة كان طريقًا لهذه اللحظة».

وأضافوا أن هذه القافلة لا تشبه ما سبق، لأنها- كما وصفوها- «قافلة سلام تولد من بين ركام الحرب»، مؤكدين أن دخولها إلى غزة سيكون بالنسبة لهم بمثابة يوم عيد.