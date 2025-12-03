قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: نخطط لإنشاء 10 آلاف غرفة فندقية بمنطقة الأهرامات
وزير المالية:الحكومة بصدد الانتهاء من برنامج تمويلي منخفض التكلفة قريباً
الحكومة: تسهيلات ضريبية جديدة وتحديث "وثيقة ملكية الدولة" لدعم الاستثمار
معتز الخصوصي: على الأحزاب تقديم برامج واقعية تعبر عن المواطن وتنزل الشارع
وزير المالية: الهدف من حزمة التسهيلات الثانية توسيع القاعدة الضريبية
وزير المالية: إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية خلال الشهر الحالي
مدبولي يبرز أهمية افتتاح "إيديكس 2025" كمنصة دفاعية رائدة
مدبولي عن إيديكس: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالصناعات الدفاعية
مدبولي: نستهدف إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية قريبًا
أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن
روسيا تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا
مدبولي: الدولة بصدد تحديث وثيقة الملكية.. وإجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
رياضة

نجم الأهلي: اعتراض شريف غير مبرر.. والكرة المصرية تفتقد للأساسيات

هاني رمزي
هاني رمزي

تحدث هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق، عن تعادل منتخب مصر الثاني أمس أمام منتخب الكويت في كأس العرب. 

وقال رمزي في تصريحات مع كريم رمزي ببرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا أف ام: أداء منتخب مصر الثاني أمس كان جيدا ولكن النتيجة أحزنتنا لا سيما أننا كنا قريبين من الفوز. 

وأضاف: إهدار الفرص آفة الكرة المصرية حتى في أندية الدوري المصري الممتاز والكرة المصرية لا يوجد بها مهاجم هداف من نصف فرصة يترجمها لهدف .

وتابع: اعتراض محمد شريف على تبديله غير مبرر، ومثل هذه الأمور تكون في الغرف المغلقة حتى لا يفقد علاقته بالمدرب وهذه الأمور تقلل من قيمة اللاعب.

تفاصيل مباراة مصر والكويت

تعادل منتخب مصر المشارك في كأس العرب مع منتخب الكويت (1 – 1) في المواجهة التي أقيمت على ملعب لوسيل في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة وأدارها الحكم النرويجي إسبن إسكوس.

مدافع نادي الكويت فهد الهاجري وضع المنتخب الكويتي في المقدمة عند الدقيقة 64 بضربة رأس من العرضية التي أرسلها محمد دحام العنزي من ركلة ركنية ’ وتمكن البديل محمد مجدي "أفشه" من إدراك التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 88 من ركلة الجزاء التي حصل عليها مروان حمدي بعد أن تعرض للإعاقة من الحارس سعود الحوشان في الدقيقة 83 ونال على أثرها البطاقة الصفراء الثانية وغادر الملعب لمصلحة زميله سليمان عبد الغفور الذي شارك بدلاً من المهاجم يوسف ناصر.

سيطر منتخب مصر على مجريات الشوط الأول وأضاع أكثر من فرصة أهمها ركلة الجزاء التي حصل عليها إسلام عيسى بعد أن تعرض للدفع من عبد الوهاب العوضي لاعب منتخب الكويت وسددها القائد عمرو السولية خارج المرمى عند الدقيقة 38 ثم تسديدة محمد النني في الدقيقة 45 التي تصدى لها الحارس سعود الحوشان بصعوبة.

في الشوط الثاني بدأ منتخب مصر بنشاط هجومي أيضاً وسدد يحيى زكريا كرة أبعدها الحارس لركنية ’ ثم تمريرة من محمد شريف لإسلام عيسى سدد في الشباك الخارجية في الدقيقة 50 ’ وتسديدة من شريف مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 59 ’ قبل أن يتقدم "الأزرق" على عكس سير اللعب ’ وبعد أن أجرى حلمي طولان أو تغييرين عندما دفع بالثنائي محمد مجدي "أفشه" ومروان حمدي بدلاً من محمد النني ومحمد شريف.

في المقابل كاد محمد دحام العنزي ينهي اللقاء لصالح فريق المدرب البرتغالي هيليو سوزا في الدقيقة 81 عندما تلقى تمريرة من زميله عيد الرشيدي من هجمة مرتدة لكن تألق محمد بسام حال دون تسجيل الهدف الثاني.

بهذا التعادل حصل كل منتخب على نقطة في انتظار اللقاء الثاني في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بين الإمارات والأردن اليوم  الأربعاء على ملعب البيت.

هاني رمزي الكرة المصرية منتخب مصر منتخب الكويت كأس العرب

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

يارا السكرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير رفقة كلبها

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

