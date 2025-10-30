أبو العينين: الرئيس السيسي وضع الخطوط الحمراء أمام العالم وحمى القضية الفلسطينية



أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة الجيزة، أن المشاركة الواسعة في المؤتمر الجماهيري للقائمة الوطنية تعكس وعي المصريين وحرصهم على دعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في معركة البناء والتنمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمته القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة الجيزة، بمشاركة عدد من القيادات الحزبية والسياسية، بينهم النواب مصطفى بكري وأحمد بهاء شلبي ومحمد فؤاد ومحمد الجارحي وهشام حسين وعبد الوهاب خليل وهند رشاد، إلى جانب محمد سعفان أمين حزب مستقبل وطن بالجيزة.

وقال أبو العينين إن الحضور الجماهيري الكبير يؤكد أن المصريين سيقولون كلمتهم للمستقبل، ويجددون دعمهم للرئيس السيسي الذي وضع الخطوط الحمراء أمام العالم وحمى القضية الفلسطينية من الانهيار، وحافظ على السلام بجيش وطني أبيٍّ حمى الحقوق المصرية والعربية، موجهًا التحية إلى القوات المسلحة والشرطة الباسلة على دورهما في حماية الوطن.

وأضاف وكيل مجلس النواب أن المصريين صامدون أمام كل التحديات، سواء كانت تحديات التنمية أو السلام أو المستقبل، مشيرًا إلى أن تشكيل القائمة الوطنية تم باختيار دقيق يضم نخبة من القيادات والكفاءات، ما يعكس حالة من الحراك السياسي الواعي الذي تشهده الجمهورية الجديدة.

وشدد أبو العينين على أن مصر واجهت مخاطر الإرهاب والأزمات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية بقوة ووحدة، واستطاعت أن تحمي حدودها وتثبت للعالم قدرتها على الصمود والإرادة.

واختتم كلمته قائلاً: “حين يسألني البعض هل ستقول للجيزاوية تعالوا انتخبوا؟ أقول لا.. الجيزاوية يعرفون واجبهم.. صوتكم أمانة لصنع المستقبل وبناء مصر القوية الحديثة”