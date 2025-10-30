محمد سعفان بمؤتمر القائمة الوطنية بالجيزة: نقف خلف الدولة وندعم موقفها من القضية الفلسطينية.. وتكاتفنا طريق النجاح

أكد محمد سعفان، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، أن الجميع يقف بثبات خلف الدولة المصرية، ويدعم مواقفها الوطنية المشرفة، وعلى رأسها دعم القضية الفلسطينية التي دافعت عنها مصر تاريخيًا ودفعت في سبيلها الكثير من التضحيات.

جاءت ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمته القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة الجيزة، بمشاركة واسعة من قيادات الأحزاب المشاركة في القائمة ومرشحيها، وعلى رأسهم النائب محمد أبو العينين، والنائب مصطفى بكري، والنائب أحمد بهاء شلبي، ومحمد فؤاد، ومحمد الجارحي، وهشام حسين، وعبد الوهاب خليل، وهند رشاد.

وأضاف سعفان أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن سيواصل العمل من أجل تلبية طموحات وتطلعات أهالي الجيزة في مختلف المجالات.