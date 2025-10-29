مستقبل وطن يواصل لقاءاته التنظيمية بقياداته وكوادره بمحافظات الصعيد

واصل حزب مستقبل وطن عقد لقاءاته التنظيمية مع قياداته وكوادره بمحافظات الصعيد وغرب الدلتا، على مستوى المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس النواب 2025.

حضر الملتقى التنظيمي النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب الأمين العام، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والنائب عاطف ناصر الأمين المساعد للحزب، وقيادات الحزب والأمناء المركزيون، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، فضلا عن أمناء الحزب والتنظيم وكوادر الحزب في محافظات الصعيد وغرب الدلتا على مستوى المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، وبحضور 3000 كادر تنظيمي.

الحفاظ على الدولة المصرية واستقرار المشهد السياسي

وقال النائب أحمد عبد الجواد، إن رسالة الحزب الأساسية هي الحفاظ على الدولة المصرية واستقرار المشهد السياسي، من خلال تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، مشددًا على أن الحزب يصطف خلف القيادة السياسية، موضحا أن الحزب يعمل على تعزيز المشاركة والتعددية السياسية والمجتمعية بما يعلي المصلحة العامة فوق أي اعتبارات حزبية، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وكشف أن الحزب سيكثف جهوده في شرح البرامج الانتخابية والتواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم في مختلف الدوائر خلال الفترة المقبلة.

من جهته، أكد النائب حسام الخولي، أن الحزب يعتز بتنظيمه وبكوادره التي تمثل مصدر قوة حقيقية له، مؤكدًا أن الأساس الذي ينطلق منه الحزب هو مصلحة الدولة المصرية ومصلحة المواطن، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب مزيدًا من التكاتف والوعي.

وفي سياق متصل، أشار النائب عاطف ناصر، إلى أنّ قوة الهيكل التنظيمي لحزب مستقبل وطن تمنحه القدرة على الانتشار والتواجد بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب اصطفافًا ووعيًا كاملًا بقيمة العمل الوطني وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع.

وفي نهاية اللقاء، جدد المشاركون تأييدهم ودعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجميع مؤسسات الدولة، مؤكدين الاستمرار في تنفيذ رؤية الحزب واستراتيجيته، والعمل على مساندة كافة مرشحي الحزب في الانتخابات المقبلة لضمان تمثيل فاعل يعبر عن طموحات المواطنين.