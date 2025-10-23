حزب مستقبل وطن يطلق حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة

استمرارًا لسلسلة الأنشطة الخدمية والمجتمعية التي ينفذها حزب مستقبل وطن في مختلف المحافظات، أطلقت أمانة الشباب المركزية بالحزب حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع المركز القومي لنقل الدم بوزارة الصحة.

وشهدت الحملة حضور أمين الشباب المركزي، والأمناء المساعدين، وأعضاء الأمانة المركزية للشباب، إلى جانب مشاركة أعضاء الأمانة من مختلف المحافظات، في تأكيد جديد على الدور المجتمعي والإنساني الذي يحرص الحزب على ترسيخه ضمن مبادراته المستمرة لخدمة المواطنين ودعم جهود الدولة في القطاع الصحي.

ومؤخرا، نظم الحزب زيارة إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة نصر، قدّم خلالها تبرعًا لتغطية تكاليف علاج جميع الحالات المتواجدة بالمستشفى، والبالغ عددها 250 حالة في مختلف التخصصات الطبية.

جاءت المبادرة استمرارًا لجهود الحزب في دعم المنظومة الصحية وتقديم المساندة للفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد دائمًا على ضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللائقة بهم.

ومن جانبهم، عبّر الأهالي عن خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للمواطنين البسطاء، كما وجّهوا الشكر لحزب مستقبل وطن على هذه المبادرة الإنسانية التي تعكس التزامه بمسؤوليته المجتمعية ودوره الفاعل في خدمة الوطن والمواطن.