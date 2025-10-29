عبدالجواد: مستقبل وطن يصطف خلف القيادة السياسية ويؤمن بدولة المؤسسات القوية

انطلقت فعاليات الملتقى التنظيمي الثاني لحزب مستقبل وطن، في إطار الاستعدادات المكثفة لانتخابات مجلس النواب 2025، بمشاركة واسعة من قيادات الحزب بمحافظات الصعيد وغرب الدلتا، وبحضور نحو 3000 قيادة حزبية.

وفي كلمته خلال الملتقى، وجّه النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، تحية تقدير وشكر إلى قيادات الحزب على ما يبذلونه من جهود ملموسة في تعزيز البناء التنظيمي وترسيخ الأداء الميداني الفاعل، مؤكدًا أن هذه النجاحات تعكس روح الانضباط والمسؤولية داخل الحزب.

حزب مستقبل وطن يحمل رسالة ثابتة لا تتغير

وقال عبدالجواد إن حزب مستقبل وطن يحمل رسالة ثابتة لا تتغير في كل لقاء تنظيمي أو جماهيري، وهي رسالة الشكر والتقدير المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما يقدمه من جهود متواصلة لبناء الدولة المصرية الحديثة.

وأضاف أن الحزب يؤكد دومًا اصطفافه الكامل خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية، دعمًا لكل ما تتخذه من قرارات وتوجهات تصون الأمن القومي وتحافظ على سلامة المواطن المصري.

واختتم عبدالجواد كلمته بالتأكيد على أن هذا الموقف نابع من إيمان الحزب الراسخ بأن مصر تمتلك اليوم دولة قوية بمؤسسات راسخة وقيادة سياسية واعية وحكيمة.