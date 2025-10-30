سلع بأسعار مخفضة.. حزب مستقبل وطن يطلق مبادرة كلنا عائلة واحدة بمدينة نصر

أطلقت حزب مستقبل وطن ، مبادرة “كلنا عائلة واحدة”، بمدينة نصر من خلال تنظيم معرض لبيع السلع بأسعار مدعمة، وذلك في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطنين ومحاربة الغلاء، واستمرارًا لحملات الحزب للتواصل مع الشارع المصري.

تأتي هذه المبادرة إيمانًا من الحزب بدوره الوطني والمجتمعي في التلاحم مع المواطنين ودعم جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وجاءت الفعاليات تحت إشراف الدكتور أحمد الصفتى، أمين قسم ثالث مدينة نصر، والدكتور عماد نجيب، الأمين المساعد لأمانة الحزب بمدينة نصر ثالث، ومحمود صلاح أمين التنظيم، وبمشاركة النائب أحمد البنا.

وأكد الدكتور أحمد الصفتى، أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار الدور المنوط بالأحزاب لتضافر وتكامل الجهود المبذولة مع الدولة في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحزب يعمل على التواجد الدائم بين المواطنين لتقديم الدعم الحقيقي لهم في مواجهة الأعباء المعيشية.

وأضاف الدكتور عماد نجيب، الأمين المساعد لأمانة الحزب بمدينة نصر ثالث، أن المبادرة تأتي استمرارًا لجهود الحزب في التواصل مع الشارع المصري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، مؤكدًا أن الحزب سيواصل إطلاق مبادراته المجتمعية في مختلف المجالات دعمًا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية.

وأوضح محمود صلاح، أمين التنظيم لأمانة حزب مستقبل وطن بمدينة نصر ثالث، أن المبادرة شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم توفير السلع الأساسية بأسعار تناسب جميع الفئات، مشيرًا إلى أن "كلنا عائلة واحدة" ليست مجرد مبادرة مؤقتة، بل جزء من استراتيجية الحزب للتواجد الميداني المستمر ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي.