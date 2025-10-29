مستقبل وطن كفر الشيخ يعقد اجتماعًا موسعًا استعدادًا لانتخابات النواب |صور

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً تنظيمياً موسعاً ضم أمناء المراكز والأقسام وأمناء التنظيم والأمناء المساعدين، وذلك لبحث خطة العمل والتحركات التنظيمية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي يجريها حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ لخوض انتخابات مجلس النواب 2025م.

عُقد الاجتماع بحضور المهندس فوزي الرفاعي، أمين عام الحزب بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور علي أبو شوشة، الأمين المساعد للمحافظة، والنائب سامي سعد، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد مسعد، رئيس اللجنة الفنية لأمانة التنظيم بالمحافظة، إلى جانب عدد من قيادات وكوادر الحزب بالمراكز المختلفة.

ناقش الاجتماع خطة الحزب لرفع كفاءة الأداء التنظيمي وتوحيد الجهود بين أمانات المراكز استعداداً لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلى جانب التأكيد على أهمية الالتزام والانضباط التنظيمي والعمل بروح الفريق الواحد.