استعدادا لانتخابات النواب.. مستقبل وطن يعقد الملتقى التنظيمي الثاني لمحافظات الصعيد وغرب الدلتا اليوم

ينظم حزب مستقبل وطن ، اليوم، الملتقي التنظيمي، الثاني، لقيادات الحزب في الصعيد وغرب الدلتا (محافظات المرحلة الأولى) لانتخابات مجلس النواب 2025.

ويأتي الملتقى بحضور الأمين العام للحزب، النائب أحمد عبد الجواد، وبمشاركة ٣٠٠٠ قيادة حزبية.

وكان قد نظّم حزب مستقبل وطن، في ٢١ أكتوبر الجاري، لقاءً تنظيميًا حاشدًا مع قياداته وكوادره في مختلف المستويات التنظيمية، من كافة المحافظات، في إطار استعداداته المكثفة لخوض انتخابات مجلس النواب 2025.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، وقيادات الحزب، والأمناء المركزيين، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وقيادات وكوادر الحزب، على مستوى المحافظات، وذلك بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.