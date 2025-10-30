أبو العينين بمؤتمر القائمة الوطنية بالجيزة: على العهد ندعم دولتنا ورئيسنا

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة الجيزة، إن مصر واجهت مخاطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية بقوة ووحدة، واستطاعت أن تحمي حدودها وتثبت للعالم قدرتها على الصمود، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات هو نتاج قيادة حكيمة وسواعد وطنية مخلصة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري، للقائمة الوطنية من أجل مصر بالجيزة حيث يشهد المؤتمر حضور موسع من أحزاب القائمة الوطنية ومرشحيها عن محافظة الجيزة، على رأسهم النائب محمد أبو العينين والنائب مصطفى بكري، ومحمد سعفان، أمين مستقبل وطن بالجيزة، والنائب أحمد بهاء شلبي، ومحمد فؤاد ومحمد الجارحي وهشام حسين وعبد الوهاب خليل وهند رشاد.

وأضاف وكيل مجلس النواب أن القائمة الوطنية تم تشكيلها بعناية لتضم نخبة من الكفاءات والقيادات القادرة على تمثيل المواطنين بأداء برلماني فعّال.

وقال أبو العينين: "هذا الجمع الغفير جاء ليؤكد دعمه للرئيس السيسي، الذي رسم الخطوط الحمراء أمام العالم، وحمى القضية الفلسطينية من الانهيار، وصان السلام بجيش وطني أبيٍّ حمى الحقوق المصرية والعربية"، موجهًا التحية إلى القوات المسلحة والشرطة الباسلة على دورهما في حماية الوطن.

واختتم كلمته بتأكيده أن مصر صامدة أمام كل التحديات، وأن الطريق إلى المستقبل يبدأ من المشاركة الواعية والمسؤولية الوطنية، مضيفًا: "نحن على عهدنا.. ومع دولتنا ورئيسنا نبني مصر الحديثة بإرادة لا تعرف المستحيل".