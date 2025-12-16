باريس سان جيرمان يصطدم بـ فلامنجو في نهائي إنتركونتيننتال 2025

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنجو البرازيلي، غدًا الأربعاء، على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، في نهائي كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال 2025»، في لقاء يحمل طابعًا عالميًا ويعد مسك ختام الموسم الكروي على مستوى الأندية.

موعد مع التاريخ للنادي الباريسي

يدخل باريس سان جيرمان اللقاء وهو يضع نصب عينيه تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخه، حيث يسعى للتتويج باللقب السادس له خلال موسم واحد، في موسم استثنائي يُعد الأفضل في مسيرة النادي. ويأمل الفريق الفرنسي في استكمال سلسلة انتصاراته المحلية والقارية بإضافة لقب جديد يعزز مكانته بين كبار أندية العالم.

موسم استثنائي وحصاد بطولات

قدم باريس سان جيرمان موسمًا تاريخيًا بكل المقاييس، بعدما توج بلقب الدوري الفرنسي، ونجح في حصد كأس فرنسا، إلى جانب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه. ولم يتوقف طموح الفريق عند هذا الحد، إذ أضاف إلى خزائنه لقبي السوبر الأوروبي والسوبر الفرنسي، ليقترب خطوة واحدة فقط من تحقيق السداسية التاريخية.

فلامنجو عقبة أخيرة أمام المجد

على الجانب الآخر، يدخل فلامنجو البرازيلي المباراة بطموحات كبيرة، ساعيًا لإفساد حلم باريس سان جيرمان وفرض هيمنته كأحد عمالقة كرة القدم في أمريكا الجنوبية. ويعتمد الفريق البرازيلي على خبرته الكبيرة في البطولات القارية والعالمية، إضافة إلى عناصره المميزة القادرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.



الدوحة مسرح للنهائي العالمي

تحتضن العاصمة القطرية الدوحة هذا النهائي المنتظر على ملعب أحمد بن علي، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع، في مواجهة تجمع بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية، لتحديد بطل كأس القارات للأندية 2025، في ليلة كروية منتظرة قد تخلّد اسم باريس سان جيرمان في تاريخ كرة القدم العالمية.



