قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الطيب: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
محمد السيد بين البقاء أو الرحيل.. وإدارة الزمالك تخشى تكرار سيناريو زيزو
المحكمة الفرنسية تلزم باريس سان جيرمان بسداد 60 مليون يورو لـ مبابي
تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز بدل السولار | تفاصيل اجتماع مهم
قبل انطلاق إعادة المرحلة الثانية.. الخريطة الزمنية المتبقية في انتخابات النواب 2025
خطوات الاشتراك في التأمين الصحي.. الرابط والأوراق المطلوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باريس سان جيرمان يصطدم بـ فلامنجو في نهائي إنتركونتيننتال 2025

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
رباب الهواري

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنجو البرازيلي، غدًا الأربعاء، على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، في نهائي كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال 2025»، في لقاء يحمل طابعًا عالميًا ويعد مسك ختام الموسم الكروي على مستوى الأندية.

موعد مع التاريخ للنادي الباريسي

يدخل باريس سان جيرمان اللقاء وهو يضع نصب عينيه تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخه، حيث يسعى للتتويج باللقب السادس له خلال موسم واحد، في موسم استثنائي يُعد الأفضل في مسيرة النادي. ويأمل الفريق الفرنسي في استكمال سلسلة انتصاراته المحلية والقارية بإضافة لقب جديد يعزز مكانته بين كبار أندية العالم.

موسم استثنائي وحصاد بطولات

قدم باريس سان جيرمان موسمًا تاريخيًا بكل المقاييس، بعدما توج بلقب الدوري الفرنسي، ونجح في حصد كأس فرنسا، إلى جانب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه. ولم يتوقف طموح الفريق عند هذا الحد، إذ أضاف إلى خزائنه لقبي السوبر الأوروبي والسوبر الفرنسي، ليقترب خطوة واحدة فقط من تحقيق السداسية التاريخية.

فلامنجو عقبة أخيرة أمام المجد

على الجانب الآخر، يدخل فلامنجو البرازيلي المباراة بطموحات كبيرة، ساعيًا لإفساد حلم باريس سان جيرمان وفرض هيمنته كأحد عمالقة كرة القدم في أمريكا الجنوبية. ويعتمد الفريق البرازيلي على خبرته الكبيرة في البطولات القارية والعالمية، إضافة إلى عناصره المميزة القادرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.
 

الدوحة مسرح للنهائي العالمي

تحتضن العاصمة القطرية الدوحة هذا النهائي المنتظر على ملعب أحمد بن علي، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع، في مواجهة تجمع بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية، لتحديد بطل كأس القارات للأندية 2025، في ليلة كروية منتظرة قد تخلّد اسم باريس سان جيرمان في تاريخ كرة القدم العالمية.


 

باريس سان جيرمان اخبار الرياضة كورة عالمية فلامنجو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

ترشيحاتنا

هواتف ريلمي 16

بعدسة بيريسكوب ومعالج معالج سنابدراجون 7 .. Realme 16 Pro يقلب الموازين

كارل ربتش

مخرج إعلانات سيارات شهير متهم بالاحتيال على نتفليكس

. تحديث HyperOS 3

هل هاتفك منهم .. تحديث HyperOS 3 متوفر الآن لهذه الأجهزة

بالصور

حملات لرفع الاشغالات في حلقة السمك والنقراشي بالزقازيق| صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل العدس بجبة

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة

محافظ الشرقية يسلم 24 عقد عمل لذوي الهمم .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد