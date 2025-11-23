قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
رياضة

باريس سان جيرمان يواصل التفوّق ويتصدّر الدوري الفرنسي بثقة

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
رباب الهواري

واصل فريق باريس سان جيرمان فرض هيمنته على منافسات الدوري الفرنسي، بعد ما حقق فوزًا مستحقًا على حساب لوهافر بـ 3 أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ 13 من المسابقة.

 وظهر الفريق الباريسي بأداء قوي ومنظم، مؤكداً أحقيته بالبقاء في صدارة جدول الترتيب ومواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم.

تعزيز الصدارة بالأرقام

بهذا الفوز، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 30 نقطة، لينفرد بالقمة بعد تحقيقه 9 انتصارات و3 تعادلات مقابل خسارة واحدة فقط. وتعكس هذه الأرقام الاستقرار الكبير في مستوى الفريق، سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي، حيث يواصل حصد النقاط بثبات في طريقه نحو الحفاظ على لقب الدوري.

ثلاثية بتوقيع مختلف

وجاءت أهداف اللقاء بتوقيع ثلاثة لاعبين مختلفين، ما يعكس تنوع الحلول الهجومية داخل صفوف الفريق. افتتح الكوري الجنوبي كانج إن لي التسجيل في الدقيقة 29، بعدما أطلق تسديدة متقنة سكنت شباك لوهافر. وفي الشوط الثاني، أضاف البرتغالي جواو نيفيس الهدف الثاني في الدقيقة 65 عقب هجمة منظمة أظهرت الانسجام الكبير بين لاعبي وسط الملعب. وقبل نهاية اللقاء بست دقائق، اختتم برادلي باركولا الثلاثية في الدقيقة 84، ليؤكد تفوق باريس سان جيرمان بشكل كامل.

سيطرة واضحة وأداء متوازن

فرض باريس سان جيرمان سيطرته على مجريات المباراة من بدايتها حتى نهايتها، حيث تفوق في نسبة الاستحواذ وصناعة الفرص، إلى جانب تماسك دفاعي حال دون تشكيل أي خطورة حقيقية من الفريق المنافس. كما بدا التناغم واضحًا بين خطوط الفريق الثلاثة، ما ساهم في تحقيق فوز مريح دون عناء كبير.

طموحات مستمرة محليًا وأوروبيًا

ويواصل باريس سان جيرمان تقديم مستويات ثابتة تضعه في مقدمة المرشحين للفوز بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، وسط ترقب جماهيري لما سيقدمه الفريق في المباريات المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو في المنافسات الأوروبية، حيث يسعى لمواصلة مشواره بثقة وقوة


 

