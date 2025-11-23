باريس سان جيرمان يواصل التفوّق ويتصدّر الدوري الفرنسي بثقة

واصل فريق باريس سان جيرمان فرض هيمنته على منافسات الدوري الفرنسي، بعد ما حقق فوزًا مستحقًا على حساب لوهافر بـ 3 أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ 13 من المسابقة.

وظهر الفريق الباريسي بأداء قوي ومنظم، مؤكداً أحقيته بالبقاء في صدارة جدول الترتيب ومواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم.

تعزيز الصدارة بالأرقام

بهذا الفوز، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 30 نقطة، لينفرد بالقمة بعد تحقيقه 9 انتصارات و3 تعادلات مقابل خسارة واحدة فقط. وتعكس هذه الأرقام الاستقرار الكبير في مستوى الفريق، سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي، حيث يواصل حصد النقاط بثبات في طريقه نحو الحفاظ على لقب الدوري.

ثلاثية بتوقيع مختلف

وجاءت أهداف اللقاء بتوقيع ثلاثة لاعبين مختلفين، ما يعكس تنوع الحلول الهجومية داخل صفوف الفريق. افتتح الكوري الجنوبي كانج إن لي التسجيل في الدقيقة 29، بعدما أطلق تسديدة متقنة سكنت شباك لوهافر. وفي الشوط الثاني، أضاف البرتغالي جواو نيفيس الهدف الثاني في الدقيقة 65 عقب هجمة منظمة أظهرت الانسجام الكبير بين لاعبي وسط الملعب. وقبل نهاية اللقاء بست دقائق، اختتم برادلي باركولا الثلاثية في الدقيقة 84، ليؤكد تفوق باريس سان جيرمان بشكل كامل.

سيطرة واضحة وأداء متوازن

فرض باريس سان جيرمان سيطرته على مجريات المباراة من بدايتها حتى نهايتها، حيث تفوق في نسبة الاستحواذ وصناعة الفرص، إلى جانب تماسك دفاعي حال دون تشكيل أي خطورة حقيقية من الفريق المنافس. كما بدا التناغم واضحًا بين خطوط الفريق الثلاثة، ما ساهم في تحقيق فوز مريح دون عناء كبير.

طموحات مستمرة محليًا وأوروبيًا

ويواصل باريس سان جيرمان تقديم مستويات ثابتة تضعه في مقدمة المرشحين للفوز بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، وسط ترقب جماهيري لما سيقدمه الفريق في المباريات المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو في المنافسات الأوروبية، حيث يسعى لمواصلة مشواره بثقة وقوة



