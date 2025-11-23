أسباب الحكة الجلدية.. متى تكون علامة مرضية وكيفية علاجها؟

تُعد الحكة الجلدية من الأعراض المنتشرة بين مختلف الفئات العمرية، إلا أن الأطباء يحذرون من تجاهلها، خاصة إذا استمرت لفترة طويلة أو صاحبتها أعراض أخرى.

أسباب الحكة الجلدية

وكشف موقع Mayo Clinic وCleveland Clinic، أنه الحكة تعتبر مؤشرًا على حالة بسيطة مثل جفاف الجلد، أو علامة على أمراض داخلية تتطلب تشخيصًا دقيقًا. وفيما يلي أبرز الأسباب والعلامات والعلاجات:

ـ جفاف الجلد: من أكثر الأسباب شيوعًا، ويزداد في الشتاء نتيجة انخفاض الرطوبة، ويسبب قشورًا وشعورًا بالشد.

ـ الحساسية الجلدية: نتيجة التعرض للمنظفات، والعطور، وبعض الأقمشة أو الأطعمة.

ـ الأمراض الجلدية: مثل الإكزيما، والصدفية، والتهاب الجلد التماسي، والجرب.

ـ الأمراض الداخلية: مثل مشكلات الكبد، وأمراض الكلى، واضطرابات الغدة الدرقية، والسكري، ونقص الحديد.

ـ الالتهابات: سواء كانت ناتجة عن الفطريات أو البكتيريا أو الفيروسات.

ـ لدغات الحشرات: كالناموس والبق والنحل، وغالبًا ما تسبب احمرارًا وتورمًا.

ـ الأدوية: بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية ومسكنات الألم قد تسبب الحكة كعرض جانبي.

ـ الحكة النفسية: تنتج عن التوتر والقلق والضغوط اليومية.

متى تكون الحكة علامة مرضية؟

ـ استمرار الحكة لأكثر من أسبوعين دون تحسن.

ـ إذا كانت الحكة شديدة تؤثر على النوم.

ـ ظهور أعراض مصاحبة مثل فقدان الوزن أو الإرهاق أو الحمى.

ـ انتشار الحكة في كامل الجسم.

ـ ظهور طفح جلدي غير مألوف أو متزايد.

ـ حدوث الحكة عند الحوامل، إذ قد تكون مؤشرًا على مشكلة بالكبد.

طرق علاج الحكة الجلدية

ـ العلاجات المنزلية:

ترطيب الجلد يوميًا باستخدام كريمات غنية بالسيراميد أو الفازلين.

استخدام كمادات باردة لتخفيف الالتهاب.

تجنب الصابون المعطر والمياه الساخنة.

ارتداء ملابس قطنية وتجنب حك الجلد.

ـ العلاجات الدوائية (بإشراف طبي):

مضادات الهيستامين لعلاج الحساسية.

كريمات الكورتيزون الموضعية لتهدئة الالتهابات.

مضادات الفطريات أو علاج الجرب عند الحاجة.

علاج المرض الأساسي مثل تنظيم السكر، أو علاج نقص الحديد، أو معالجة اضطرابات الغدة الدرقية.

نصائح للوقاية من الحكة

ـ شرب كميات كافية من الماء.

ـ ترطيب الجلد بعد الاستحمام مباشرة.

ـ تجنب التعرض للمواد المثيرة للحساسية.

ـ استخدام منظفات لطيفة وخالية من الروائح.