بالصور

أسباب الحكة الجلدية.. متى تكون علامة مرضية وكيفية علاجها؟

أسباب الحكة الجلدية
أسباب الحكة الجلدية
آية التيجي

تُعد الحكة الجلدية من الأعراض المنتشرة بين مختلف الفئات العمرية، إلا أن الأطباء يحذرون من تجاهلها، خاصة إذا استمرت لفترة طويلة أو صاحبتها أعراض أخرى. 

أسباب الحكة الجلدية

وكشف موقع Mayo Clinic وCleveland Clinic، أنه الحكة تعتبر مؤشرًا على حالة بسيطة مثل جفاف الجلد، أو علامة على أمراض داخلية تتطلب تشخيصًا دقيقًا. وفيما يلي أبرز الأسباب والعلامات والعلاجات:

ـ جفاف الجلد: من أكثر الأسباب شيوعًا، ويزداد في الشتاء نتيجة انخفاض الرطوبة، ويسبب قشورًا وشعورًا بالشد.

ـ الحساسية الجلدية: نتيجة التعرض للمنظفات، والعطور، وبعض الأقمشة أو الأطعمة.

ـ الأمراض الجلدية: مثل الإكزيما، والصدفية، والتهاب الجلد التماسي، والجرب.

ـ الأمراض الداخلية: مثل مشكلات الكبد، وأمراض الكلى، واضطرابات الغدة الدرقية، والسكري، ونقص الحديد.

أسباب الحكة الجلدية

ـ الالتهابات: سواء كانت ناتجة عن الفطريات أو البكتيريا أو الفيروسات.

ـ لدغات الحشرات: كالناموس والبق والنحل، وغالبًا ما تسبب احمرارًا وتورمًا.

ـ الأدوية: بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية ومسكنات الألم قد تسبب الحكة كعرض جانبي.

ـ الحكة النفسية: تنتج عن التوتر والقلق والضغوط اليومية.

أسباب الحكة الجلدية

متى تكون الحكة علامة مرضية؟

ـ استمرار الحكة لأكثر من أسبوعين دون تحسن.

ـ إذا كانت الحكة شديدة تؤثر على النوم.

ـ ظهور أعراض مصاحبة مثل فقدان الوزن أو الإرهاق أو الحمى.

ـ انتشار الحكة في كامل الجسم.

ـ ظهور طفح جلدي غير مألوف أو متزايد.

ـ حدوث الحكة عند الحوامل، إذ قد تكون مؤشرًا على مشكلة بالكبد.

أسباب الحكة الجلدية

طرق علاج الحكة الجلدية

ـ العلاجات المنزلية:

ترطيب الجلد يوميًا باستخدام كريمات غنية بالسيراميد أو الفازلين.

استخدام كمادات باردة لتخفيف الالتهاب.

تجنب الصابون المعطر والمياه الساخنة.

ارتداء ملابس قطنية وتجنب حك الجلد.

أسباب الحكة الجلدية

ـ العلاجات الدوائية (بإشراف طبي):

مضادات الهيستامين لعلاج الحساسية.

كريمات الكورتيزون الموضعية لتهدئة الالتهابات.

مضادات الفطريات أو علاج الجرب عند الحاجة.

علاج المرض الأساسي مثل تنظيم السكر، أو علاج نقص الحديد، أو معالجة اضطرابات الغدة الدرقية.

أسباب الحكة الجلدية

نصائح للوقاية من الحكة

ـ شرب كميات كافية من الماء.

ـ ترطيب الجلد بعد الاستحمام مباشرة.

ـ تجنب التعرض للمواد المثيرة للحساسية.

ـ استخدام منظفات لطيفة وخالية من الروائح.

الحكة الجلدية علاج الحكة جفاف الجلد الحساسية الجلدية علاج الحكة عند الحوامل علاج الحساسية أسباب الحكة المستمرة

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

