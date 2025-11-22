أزهر الشرقية يشهد انتخابات تشكيل مجلس الآباء الجديد وسامي أبوجريشة عضواً

ترأس الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم اجتماع الجمعية العمومية لمجلس الآباء والمعلمين على مستوى معاهد المنطقة، وذلك بديوان عام المنطقة للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

شهد الاجتماع إجراء انتخابات تشكيل مجلس الآباء الجديد للعام الدراسي، حيث تم اختيار ممثلي المراحل التعليمية المختلفة، وانتخاب كل من نائب الرئيس، وأمين الصندوق، والمراقب المالي، في خطوة لتفعيل دور هذا المجلس الحيوي.

وأسفرت الانتخابات عن فوز سامي أبوجريشه عضوا لمجلس الآباء على مستوي محافظة الشرقية كما تناول الاجتماع استعراضًا لمجهودات مجلس الآباء السابقة في تحسين المنظومة التعليمية بالمعاهد وطرح آليات فعالة لحل المشكلات والمعوقات التي قد تواجه سير العملية التعليمية.

وأكد الدكتور السيد الجنيدي أن الهدف الأساسي من تفعيل مجالس الآباء هو المشاركة الفاعلة في حل المشكلات وتحقيق أفضل معايير الجودة، مشيرًا إلى أن المجلس يُعد همزة الوصل الهامة بين إدارة المعهد وأولياء الأمور، ودوره جوهري في تقريب وجهات النظر وتحقيق الترابط بين المعهد والمجتمع المحلي.

أُقيمت الجمعية العمومية تحت إشراف محمد عبدالسميع مدير عام رعاية الطلاب بمنطقة الشرقية الأزهرية ورضا أمين مدير أمن المنطقة وزينب عزب مدير العلاقات العامة والإعلام.