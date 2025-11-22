قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
بالصور

أزهر الشرقية يشهد انتخابات تشكيل مجلس الآباء الجديد وسامي أبوجريشة عضواً

أزهر الشرقية
أزهر الشرقية
محمد الطحاوي

ترأس الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم اجتماع الجمعية العمومية لمجلس الآباء والمعلمين على مستوى معاهد المنطقة، وذلك بديوان عام المنطقة للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

شهد الاجتماع إجراء انتخابات تشكيل مجلس الآباء الجديد للعام الدراسي، حيث تم اختيار ممثلي المراحل التعليمية المختلفة، وانتخاب كل من نائب الرئيس، وأمين الصندوق، والمراقب المالي، في خطوة لتفعيل دور هذا المجلس الحيوي.

وأسفرت الانتخابات عن فوز سامي أبوجريشه عضوا لمجلس الآباء على مستوي محافظة الشرقية كما تناول الاجتماع استعراضًا لمجهودات مجلس الآباء السابقة في تحسين المنظومة التعليمية بالمعاهد وطرح آليات فعالة لحل المشكلات والمعوقات التي قد تواجه سير العملية التعليمية.

وأكد الدكتور السيد الجنيدي أن الهدف الأساسي من تفعيل مجالس الآباء هو المشاركة الفاعلة في حل المشكلات وتحقيق أفضل معايير الجودة، مشيرًا إلى أن المجلس يُعد همزة الوصل الهامة بين إدارة المعهد وأولياء الأمور، ودوره جوهري في تقريب وجهات النظر وتحقيق الترابط بين المعهد والمجتمع المحلي.

أُقيمت الجمعية العمومية تحت إشراف محمد عبدالسميع مدير عام رعاية الطلاب بمنطقة الشرقية الأزهرية ورضا أمين مدير أمن المنطقة وزينب عزب مدير العلاقات العامة والإعلام.

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

