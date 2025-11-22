الشرقية تنتهي من تجهيز اللجان الإنتخابية لإستقبال الناخبين..الاثنين

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه في إطار الاستعدادات المكثفة التي تشهدها محافظة الشرقية لانطلاق مارثون انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ والمقرر إجراؤها على مدار يومي ( ٢٤ و ٢٥) من نوفمبر الجاري تم التشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية علي اللجان اللإنتخابية للتأكد من جاهزيتها واستكمال كل التجهيزات اللازمة لإستقبال الناخبين في أجواء منظمة وآمنة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ،توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء قاموا بجولات تفقدية للتأكد من نظافة محيط اللجان والشوارع المؤدية إليها ورفع الإشغالات وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة وتمهيد الطرق المؤدية للجان والتأكد من سلامة المباني والنوافذ بالإضافة إلى توفير أماكن انتظار لكبار السن وتجهيز أماكن مبيت لرؤساء اللجان المشرفين على الانتخابات.

وأكد المحافظ استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعكس وعي أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الديمقراطي.