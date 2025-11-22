ضبط 76 كيلو شاي مصنع تحت بير السلم مجهول المصدر بالشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه في إطار الجهود المستمرة لحماية المواطنين وضمان جودة السلع في الأسواق، وبناءً على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، قامت الرقابة التموينية بالمديرية بحملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية، بعد ورود بلاغ عن تاجر يعرض شاي مقلد ومصنع تحت بير السلم، بما يشكل مخالفة تهدد جودة السلع المتداولة.

واضاف وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه أسفرت الحملة عن ضبط 292 باكو شاي وزن 250 جرام و39 باكو وزن 100 جرام بإجمالي حوالي 76 كيلو جرام و227 كيس مكرونة تموينية وزن 350 جرام للكيس، بإجمالي حوالي 80 كيلو جرام، كانت مخصصة للصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية ومحظور تداولها في الأسواق وجاري عرض المخالف على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق وحماية المواطنين والحفاظ على مقدرات الوطن.