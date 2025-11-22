قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
بالصور

ضبط 76 كيلو شاي مصنع تحت بير السلم مجهول المصدر بالشرقية

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه في إطار الجهود المستمرة لحماية المواطنين وضمان جودة السلع في الأسواق، وبناءً على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية  بالشرقية، قامت الرقابة التموينية بالمديرية بحملة مكبرة  برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية، بعد ورود بلاغ عن تاجر يعرض شاي مقلد ومصنع تحت بير السلم، بما يشكل مخالفة تهدد جودة السلع المتداولة.

واضاف وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه أسفرت الحملة عن ضبط 292 باكو شاي وزن 250 جرام و39 باكو وزن 100 جرام بإجمالي حوالي 76 كيلو جرام و227 كيس مكرونة تموينية وزن 350 جرام للكيس، بإجمالي حوالي 80 كيلو جرام، كانت مخصصة للصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية ومحظور تداولها في الأسواق وجاري عرض المخالف على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق وحماية المواطنين والحفاظ على مقدرات الوطن.

الشرقية محافظ الشرقية الأسواق وزير التموين والتجارة الرقابة التموينية

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

بقرار حكومي.. حظر استخدام السوشيال ميديا للمراهقين في أستراليا

إعلام لبناني: طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف مركبة في وادي نحلة بالجنوب

أخبار توك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات.. رئيس الوزراء يشارك في قمة العشرين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

فيديو

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

