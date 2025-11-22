صحة الشرقية: 73 ألف زيارة منزلية ضمن مبادرة رعاية كبار السن وذوى الهمم

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بأن المحافظة مستمرة في دعمها الكامل لجهود الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن وذوي الهمم، مؤكداً أن الوصول بالخدمات الطبية إلى منازل المواطنين يعكس إلتزام الدولة بتحسين جودة الحياة وتخفيف العبء عن الفئات الأولى بالرعاية.

أشاد المحافظ بجهود الفرق الطبية التي تعمل بلا توقف خاصة في المناطق البعيدة وأيام العطلات الرسمية وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية استمرار التواجد المكثف لأطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بالمحافظة خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية حيث تم تقديم (١٩٣٧) زيارة منزلية لكبار السن و (١٥) زيارات لذوي الهمم فضلا عن إحالة عدد من الحالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

الجدير بالذكر، أن إجمالي عدد الزيارات التى قامت مديرية الصحة بتنفيذها على مدار (٦٠) أسبوعاً بلغت ( ٧٣ ألفاً و٧٢٦) زيارة منزلية لتقديم الخدمات الطبية والكشف على أمراض "الضغط، السكر، أمراض القلب، الإعتلال الكلوي، أمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة" وكذلك تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة التغذوية اللازمة لكبار السن وتقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية.