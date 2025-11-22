ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر

سجّلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة ارتفاعًا طفيفًا خلال منتصف تعاملات اليوم السبت، وذلك بالتزامن مع عطلة البورصة العالمية، بينما أنهت الأوقية الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 0.5% متأثرة بتحركات الدولار وتراجع توقعات خفض الفائدة في ديسمبر، وفق تقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.



سعر الذهب اليوم عيار 21

وأوضح سعيد إمبابي، الرئيس التنفيذي للمنصة، أن الذهب المحلي ارتفع بنحو 10 جنيهات مقارنة بإغلاق أمس، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5450 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 21 دولارًا لتستقر عند 4065 دولارًا.



أسعار الذهب اليوم بعد الارتفاع المحدود

بلغ سعر الذهب عيار 24 مستوى 6229 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 4671 جنيهًا، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 43600 جنيه، بما يعكس حركة محدودة في السوق رغم تراجع التداولات العالمية.

أداء عالمي باهت للمعدن الأصفر رغم التوترات

شهد الذهب عالميًا أداءً ضعيفًا على مدار الأسبوع الماضي، رغم تزايد التوترات الجيوسياسية وارتفاع الحديث عن احتمالات تخفيف السياسة النقدية.

وظل الذهب يتحرك ضمن نطاق محدود بحدود 100 دولار، بين دعم عند 4000 دولار ومقاومة قريبة من 4100 دولار، بينما لامس أدنى مستوى له عند 3997 دولارًا يوم الثلاثاء، متأثرًا بصعود الدولار وانحسار الرهانات على خفض الفائدة قريبًا.



أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24

سعر البيع: 6228.5 جنيه

سعر الشراء: 6182.75 جنيه

عيار 22

سعر البيع: 5709.5 جنيه

سعر الشراء: 5667.5 جنيه

عيار 21

سعر البيع: 5450 جنيه

سعر الشراء: 5410 جنيه

عيار 18

سعر البيع: 4671.5 جنيه

سعر الشراء: 4637.25 جنيه

عيار 14

سعر البيع: 3633.25 جنيه

سعر الشراء: 3606.75 جنيه

الجنيه الذهب

سعر البيع: 43600 جنيه

سعر الشراء: 43280 جنيه

أوقية الذهب

سعر البيع: 4065.3 دولار

سعر الشراء: 4064.71 دولار

رهانات الفائدة وتأثير الذكاء الاصطناعي على الأسواق

تركزت أنظار المستثمرين على مشهد تسيطر عليه أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بينما توجهت الترقبات نحو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحثًا عن توجيهات واضحة حول مسار أسعار الفائدة خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي ذلك وسط حالة من الحذر في الأسواق مع مراقبة مستويات التضخم ومؤشرات التوظيف الأمريكية.

بيانات التوظيف الأمريكية تُربك الأسواق وترفع احتمالات خفض الفائدة

أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أول تقرير له بعد الإغلاق الحكومي، كاشفًا إضافة 144 ألف وظيفة في أكتوبر، مقابل توقعات لم تتجاوز 50 ألف وظيفة فقط.

ورغم ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4%، إلا أن البيانات دفعت أداة CME FedWatch لرفع احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر إلى 71% بدلًا من 31% في بداية اليوم.

وتباينت تصريحات مسؤولي الفيدرالي بين مؤيد لخفض قريب للفائدة ومحافظ يرى أن السياسة الحالية ما تزال ملائمة.

اتجاهات قوية تدعم الذهب عالميًا حتى عام 2026

حقق الذهب ارتفاعات لافتة خلال الشهور الأخيرة، بزيادة تبلغ أكثر من 10% في سبتمبر، و5% في أكتوبر، و4% في نوفمبر، ليقترب مكاسبه السنوية من 55%، وهو ما يضعه على أعتاب تحقيق أفضل عام له منذ 1979.

وتتوقع مؤسسات مالية أن يصل الذهب إلى مستويات 5000 دولار للأوقية بحلول عام 2026، مستفيدًا من عدة عوامل أبرزها زيادة احتياطيات البنوك المركزية، وارتفاع حيازات صناديق الاستثمار المتداولة بنسبة 17% منذ بداية العام، واستمرار الاتجاه نحو التحوط من التضخم.

مشتريات البنوك والتحوط تمنح الذهب أرضية صلبة

تتجه البنوك المركزية حول العالم إلى رفع متوسط احتياطيات الذهب إلى 30% من إجمالي الأصول بدلًا من 20% حاليًا، مما يشكل دعمًا قويًا للأسعار عالميًا.

كما تلجأ المحافظ الاستثمارية إلى تعزيز وجود السلع الأساسية داخل أصولها، خصوصًا في فترات ضعف العملات المحلية وارتفاع معدلات عدم اليقين الاقتصادي، مما يعزّز مكانة الذهب كملاذ آمن.