أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل 5445 جنيها| فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" على قناة “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم، السبت، حيث جاء سعر الذهب في مختلف الأعيرة على النحو التالي:

عيار 18: 4667 جنيها

عيار 21: 5445 جنيها

عيار 24: 6222 جنيها

الجنيه الذهب: 43560 جنيها

عوامل تؤثر على سعر الذهب:

تقلبات سعر الدولار: يُعتبر سعر الدولار الأمريكي من العوامل الرئيسية التي تؤثر على سعر الذهب في مصر، حيث يرتبط الذهب بشكل مباشر بأسعار العملات الأجنبية.

العرض والطلب: تتأثر السوق المحلية بحجم الطلب على الذهب، سواء في عمليات الشراء أو البيع، خاصة مع اقتراب المواسم والأعياد التي تشهد زيادة في الطلب على الذهب.

أسعار الذهب العالمية: تتحكم الأسواق العالمية في الأسعار الأساسية للذهب، حيث تؤثر التغيرات في الأسواق الدولية مثل بورصة الذهب العالمية على السعر المحلي.

الأوضاع الاقتصادية: تزداد أهمية الذهب كملاذ آمن في فترات الأزمات الاقتصادية أو التوترات السياسية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب.